Mercato OM : La tentation d’un départ cet hiver à plus de 25M€ ?

Annoncé comme l’une des solutions offensives de l’hiver à l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant Robinio Vaz voit sa situation se tendre au fil des semaines. Entre temps de jeu réduit, négociations contractuelles interrompues et intérêt du marché, le dossier du Minot marseillais est désormais scruté de près en interne comme en externe.

Il y a encore quelques semaines, Robinio Vaz semblait destiné à enchaîner les matches en ce début d’année. L’indisponibilité d’Amine Gouiri, pas totalement remis d’une opération à l’épaule, et le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN avec le Gabon ouvraient un espace clair dans la rotation offensive de l’OM. Le club avançait alors avec confiance, s’appuyant sur les performances du jeune attaquant de 18 ans.

En 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 3 titularisations, Vaz a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives, avec plusieurs entrées jugées percutantes. Pourtant, dimanche face à Nantes (défaite 0-2), le jeune Marseillais n’est pas entré en jeu, dans un match où l’animation offensive a cruellement manqué de dynamisme.

Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à dissocier clairement le sportif du contractuel, déclarant : « Si (Darryl) Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. (…) Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. »

En pleine négociations pour une prolongation, l’OM envisage de vendre Robinio Vaz qui pourrait rapporter plus de 20 millions

Prolongation à l’arrêt et stratégie ferme de la direction pour Vaz ?

Selon les informations de L’Équipe, la situation s’est crispée autour des discussions concernant la prolongation de Robinio Vaz. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur faisait l’objet de négociations entamées en octobre pour une extension de deux années supplémentaires. Celles-ci ont été stoppées net environ deux mois plus tard.

En cause : un écart jugé trop important entre les attentes du joueur et la proposition de l’OM. Le club aurait proposé un salaire multiplié par six, alors que Vaz, actuellement rémunéré autour de 10 000 euros brut mensuels, espérait davantage. À titre de comparaison, Darryl Bakola, de la même génération, perçoit environ 35 000 euros brut par mois.

Sollicité sur ce dossier, l’Olympique de Marseille n’a pas souhaité répondre. Une posture assumée, déjà observée par le passé, notamment lors du dossier Valentin Rongier, où la direction avait refusé de revoir son offre initiale.

Une valeur marchande déjà élevée sur le marché, Aston Villa intéressé ?

En parallèle, une autre hypothèse circule en coulisses : celle d’une vente potentielle. Sans avoir été officiellement placé sur le marché, Robinio Vaz voit sa valeur estimée entre 25 et 30 millions d’euros. Une somme qui permettrait à l’OM de réaliser une plus-value significative, un point souvent critiqué lors des derniers mercatos.

Des clubs comme Aston Villa ou l’Eintracht Francfort ont manifesté un intérêt pour le profil du jeune attaquant, sans qu’aucune discussion formelle n’ait encore été engagée avec Marseille. À ce stade, le dossier reste ouvert, mais la dynamique sportive et contractuelle du joueur semble clairement marquer le pas.