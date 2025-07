Mercato OM : L’agent de Weah estime que c’est une vengeance !

Alors que le dossier Timothy Weah reste à l’arrêt, le camp du joueur a décidé de sortir du silence. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, l’Olympique de Marseille se heurte à une situation complexe avec la Juventus, qui freine les négociations autour d’un éventuel transfert. Une prise de parole rare est venue éclaircir les tensions en coulisse.

Badou Sambague, représentant de Timothy Weah, a pris la parole pour dénoncer l’attitude d’un dirigeant du club turinois. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer », a-t-il déclaré.

Le clan Weah évoque des tensions remontant à la dernière Coupe du monde, où l’ailier américain aurait été mis à l’écart à la demande de ce même dirigeant. « Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait », accuse encore Sambague, dénonçant ensuite des exigences financières jugées déconnectées de la réalité du marché.

Aujourd’hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous

Selon l’agent, la Juventus attendrait une offre venue de Premier League, que le joueur n’aurait pas l’intention d’accepter. « Aujourd’hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous », ajoute-t-il.

Cette sortie médiatique vise clairement à faire pression sur la direction turinoise, alors que l’OM, intéressé par le profil de Weah, reste en attente d’une ouverture favorable. Pour l’heure, aucun accord n’est en vue, et le dossier semble bloqué. Le joueur, sous contrat avec la Juventus, ne devrait pas être retenu en cas d’offre satisfaisante, mais les conditions réclamées par le club compliquent toute avancée.

L’Olympique de Marseille, en quête de renforts offensifs, surveille la situation de près, tout en explorant d’autres pistes sur le marché.