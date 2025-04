Mercato OM : Laporte ou Fofana ?

MERCATO OM – Le journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur les rumeurs autour de Wesley Fofana et Aymeric Laporte, tous deux annoncés dans le viseur de l’OM pour cet été. Il pointe les risques, notamment physiques.

La défense de l’OM sera l’un des gros chantiers du mercato. Et deux noms circulent déjà : Wesley Fofana (Chelsea) et Aymeric Laporte (Al-Nassr). Deux profils très différents, deux trajectoires opposées. Et un dilemme, que Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille, a évoqué dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Instinctivement, si tu me demandes, je réponds Fofana », a-t-il d’abord lancé. Avant de vite nuancer.

Car si le défenseur de 23 ans, formé à Saint-Étienne, possède un gros potentiel, ses blessures à répétition inquiètent.

« J’ai énormément d’inquiétudes sur Fofana. L’enchaînement des blessures au genou est vraiment très inquiétant. Il peut nous faire une Diaby », ajoute Filhol, en référence à l’ancien milieu de l’OM, miné par les pépins physiques.

Laporte, plus sûr… mais pas sans zones d’ombre

Face à Fofana, le profil de Laporte offre davantage de certitudes sur le plan physique et de l’expérience. Mais son passage en Arabie saoudite (à Al-Nassr, où il côtoie Cristiano Ronaldo) laisse planer un doute sur son niveau réel à l’instant T.

« Le fait qu’il joue en Arabie saoudite, ça peut être un frein. Quand je vois Seko Fofana ou Luiz Felipe Ramos, on constate qu’il leur faut du temps pour retrouver leur niveau », analyse Filhol.

Un mercato encore flou

L’OM n’a pas encore tranché, et ces pistes dépendent aussi d’une futur qualification en Ligue des champions et du budget disponible. Fofana a une grosse valeur marchande, Laporte un énorme salaire en Arabie Saoudite. Une chose est sûre : le club devra miser juste, après une saison en dents de scie et une défense trop souvent à la peine.

