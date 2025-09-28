Mercato OM : L’Atlético de Madrid vise un cadre de De Zerbi (évalué à 75M€) !

Selon les informations du média espagnol Fichajes.net, l’Atlético de Madrid a jeté son dévolu sur l’une des révélations de la Ligue 1 : Mason Greenwood. À seulement 23 ans, l’attaquant anglais est devenu la pièce maîtresse de l’Olympique de Marseille, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs du championnat français.

Recruté en juillet 2024 pour 31,6 millions d’euros en provenance de Manchester United, Greenwood sortait alors d’une saison réussie à Getafe (10 buts, 6 passes décisives). Sous le maillot marseillais, il a rapidement confirmé son talent. Lors de l’exercice 2024-2025, il a inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1, auxquels s’ajoutent déjà 2 buts en 7 matchs cette saison. Des chiffres qui font de lui l’un des attaquants les plus décisifs du championnat.

Face à ces performances, l’OM aurait fixé son prix : Greenwood ne quittera pas Marseille pour moins de 75 millions d’euros. Une somme importante, mais qui pourrait être négociable si l’Atlético Madrid parvient à dégraisser son effectif. Il convient de rappeler que Manchester United conserve une clause libératoire de 40 % sur un futur transfert, ce qui rend la transaction encore plus complexe.

Un possible retour en Liga ?

Ce n’est pas la première fois que l’Atlético s’intéresse à Greenwood. Déjà lors de son passage en Liga avec Getafe, le club madrilène avait suivi de près son évolution. Aujourd’hui, alors que l’équipe de Diego Simeone traverse une saison irrégulière, marquée par des difficultés à l’extérieur et une lutte compliquée pour la qualification en Ligue des champions, le profil d’un attaquant décisif comme Greenwood apparaît séduisant.

Je viens de me faire le replay du match et j’peux vous dire que quand Mason Greenwood est rentré, il a pris ses responsabilités de TOP PLAYER. Il a changé de rythme et changé l’histoire du match !#RCSAOM pic.twitter.com/jndc355Nfv — Embou_13 (@Embou_13) September 27, 2025

Le prochain mercato pourrait donc être décisif. L’avenir de Mason Greenwood dépendra de la capacité de l’Atlético à générer des liquidités, mais aussi de la volonté de l’OM de céder sa star offensive. En attendant, l’international anglais continue d’enchaîner les performances en Ligue 1, laissant planer la possibilité d’un retour en Espagne plus vite que prévu.

