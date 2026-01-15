Mercato OM : L’Atlético Madrid prêt à miser lourd sur Greenwood ?

Selon le média espagnol fichajes.net, Mason Greenwood serait devenu une priorité de l’Atlético Madrid en vue du mercato hivernal. Le club madrilène travaillerait depuis plusieurs semaines sur un montage financier destiné à tenter d’attirer l’attaquant de l’Olympique de Marseille, sans qu’aucune démarche officielle n’ait, à ce stade, été confirmée.

Greenwood toujours visé par l’Atlético

D’après les informations publiées par fichajes.net, l’Atlético Madrid aurait placé Mason Greenwood tout en haut de sa liste de renforts offensifs pour l’hiver. Le média évoque un intérêt structuré et un plan anticipé par la direction sportive des Colchoneros, avec l’objectif de se donner les moyens financiers de négocier avec l’OM.

Il est important de préciser qu’à ce jour, ni le club espagnol, ni l’Olympique de Marseille, ni l’entourage du joueur n’ont communiqué publiquement sur ce dossier. L’information reste donc cantonnée à des révélations de presse, sans confirmation officielle.

Un montage financier évoqué autour de 100M€ ?

Toujours selon fichajes.net, l’Atlético Madrid chercherait à dégager une enveloppe conséquente via plusieurs mouvements de joueurs afin de financer une éventuelle offensive sur Mason Greenwood. Le média espagnol évoque plusieurs ventes potentielles ou avancées, destinées à renforcer la trésorerie du club…

À ce stade, aucun montant officiel n’a été communiqué concernant une éventuelle offre adressée à l’OM. Mais le média espagnol parle d’un montant de 100M€ que l’Atlético veut récolté pour tenter de recruter Greenwood. Le profil de l’Anglais a séduit le staf du club espagnol : “Le staff technique est convaincu que Mason Greenwood correspond parfaitement au projet. Sa polyvalence à différents postes offensifs et son talent exceptionnel séduisent Diego Simeone.”

A lire : OM Lens : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

La position de l’Olympique de Marseille

Du côté de l’Olympique de Marseille, la situation de Mason Greenwood est connue : l’attaquant anglais s’est imposé comme un élément majeur du secteur offensif marseillais. Ses performances en Ligue 1 ont naturellement attiré l’attention de clubs étrangers…

Le club phocéen n’a, pour l’instant, laissé filtrer aucune intention concernant un possible départ de son joueur lors du mercato hivernal. Aucune négociation officielle avec l’Atlético Madrid n’a été annoncée, et aucune offre chiffrée n’a été rendue publique.

A flawless hat-trick by 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 ⚽️👌pic.twitter.com/rK2E6D6Lxu — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 14, 2026

Janvier sous surveillance autour de Greenwood

Le mois de janvier s’annonce néanmoins comme une période d’observation pour l’OM, alors que la situation contractuelle et sportive de Mason Greenwood suscite l’intérêt à l’étranger. EPablo Longoria a expliqué en décembre que l’OM possédait 60% des droit du joueur et disposait encore d’une option pour obtenir 5% de plus en fin de saison. « Sur la situation contractuelle, l’OM a 60 % des droits économiques du joueur, 100 % des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5 % pour arriver à 65 % ».

À ce stade, une seule certitude demeure : Mason Greenwood est un joueur clé du projet marseillais, et toute évolution autour de son avenir passera nécessairement par des discussions formelles entre clubs, si elles venaient à s’ouvrir.