Mercato OM : L’avis tranché de Walid Acherchour concernant Himad Abdelli !

Alors que l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour son mercato hivernal, la possible arrivée d’Himad Abdelli suscite déjà le débat. Consultant sur RMC Sport, Walid Acherchour a exprimé publiquement ses doutes sur la pertinence de ce recrutement pour l’OM, estimant que le profil du milieu angevin ne répond pas aux besoins prioritaires du club phocéen.

Un accord de principe évoqué avec Himad Abdelli

L’OM pourrait enregistrer sa première recrue de l’hiver avec Himad Abdelli. Le milieu de terrain du SCO Angers, âgé de 24 ans, arrive en fin de contrat en juin prochain. Selon les informations évoquées dans les médias, un accord de principe existerait entre le joueur et le club marseillais, avec un engagement portant sur cinq saisons.

Dans un contexte de reconstruction sportive sous la direction de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille cherche à renforcer son entrejeu, secteur identifié comme perfectible depuis le début de la saison. Le profil d’Abdelli, joueur technique et polyvalent, s’inscrit dans une logique d’opportunité de marché, son statut contractuel permettant une arrivée à coût maîtrisé.

Cette piste ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les observateurs du football français.

Je l’ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM… je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli

Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a livré une analyse prudente, voire critique, concernant l’éventuelle arrivée d’Himad Abdelli à Marseille. Le consultant a notamment insisté sur le manque d’impact défensif du milieu angevin par rapport aux besoins actuels de l’OM : « Je l’ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli. »

Le journaliste a poursuivi en relativisant le rôle que pourrait tenir le joueur dans l’effectif olympien : « Abdelli à l’OM, c’est plus un joueur de rotation capable d’apporter sur une saison très longue, mais ce n’est pas sur lui que tu construis ton équipe. »

Sur le plan statistique, Himad Abdelli a disputé 13 rencontres cette saison avec Angers, pour un bilan de deux buts inscrits. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Ces éléments nourrissent le débat autour d’un recrutement qui, sans être dénué d’intérêt, pose la question de l’adéquation entre le profil ciblé et les exigences sportives immédiates de l’Olympique de Marseille, engagé dans une saison où la performance en Ligue 1 reste un enjeu central.