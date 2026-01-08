Mercato OM : ça se confirme pour une première recrue !

Le mercato de l’OM pourrait connaître une première avancée concrète. Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord contractuel avec Himad Abdelli en vue d’un transfert dès cet hiver. Le milieu offensif international algérien d’Angers SCO s’est entendu avec le club marseillais sur un contrat de cinq ans, preuve d’une volonté commune de s’inscrire dans la durée.

Âgé de 26 ans, Abdelli a été convaincu par le projet sportif porté par Roberto De Zerbi. D’après RMC Sport, le discours de l’entraîneur italien a pesé dans la décision du joueur, qui appréciait déjà l’intérêt manifesté par l’OM. Toujours selon la même source, le joueur a informé les autres clubs intéressés — notamment l’Olympique Lyonnais et le FC Séville — de son souhait de rejoindre Marseille, idéalement dès le mercato hivernal, une information également relayée par Foot Mercato.

Un dossier conditionné aux ventes marseillaises

Si l’accord entre l’OM et le joueur est acté, le transfert n’est pas encore finalisé. Comme l’a rappelé Pablo Longoria en conférence de presse en décembre, le club doit impérativement vendre avant de recruter.

« Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe (…) et chercher à alléger les coûts économiques au sein du club », avait déclaré le président marseillais.

Dans ce contexte, l’OM n’a pas encore engagé de négociations avancées avec Angers. Le dossier Abdelli ne pourra entrer dans sa phase décisive qu’après des départs au sein de l’effectif olympien, condition indispensable pour libérer de la masse salariale et des liquidités.

Abdelli, un profil suivi de longue date

Actuellement engagé avec l’Algérie à la CAN 2025, Himad Abdelli a déjà disputé deux rencontres dans la compétition, dont une titularisation face à la Guinée équatoriale (3-0). En fin de contrat avec Angers en juin prochain, il présente un profil attractif pour Marseille.

Avec le SCO, Abdelli totalise 119 matchs professionnels, pour 20 buts et 6 passes décisives. Cette saison, il a participé à 13 rencontres de Ligue 1. Son statut contractuel et sa polyvalence offensive expliquent l’intérêt appuyé de l’OM.

À ce stade, une chose est confirmée : l’OM tient son accord avec le joueur. Reste désormais à concrétiser ce premier mouvement du mercato olympien par des ventes préalables.