Mercato OM : le club a ciblé ses deux priorités pour cet été !

Maintenant que la qualification directe en Ligue des Champions est garantie pour les olympiens, les dirigeants vont pouvoir se concentrer sur les tâches de cet été et avancer sur des dossiers mercato ! Le club aurait même déjà ciblé ses deux priorités à des postes clef pour l’effectif.

Les hommes de Roberto De Zerbi ont dû célébrer la qualification directe en Ligue des Champions ! Après le succès face au Havre (1-3) lors de la 33ème journée de Ligue 1, l’OM va pouvoir avancer sur le vrai chantier de cet été : la construction de l’effectif en vue de la coupe aux grandes oreilles. Une tâche qui s’annonce cruciale pour le club et qui risque de déterminer la dynamique du club pour les années à venir.

Et si l’opération s’annonce dure, le club aurait déjà commencé à travailler sur certains noms afin de venir garnir les rangs de De Zerbi. En effet d’après La Provence, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient fait de leur priorité les noms d’Aymeric Laporte et Angel Gomes. Deux joueurs ayant déjà disputé plusieurs matchs en Ligue des Champions et qui présentent des profils que l’OM recherche.

Une volonté de correspondre au jeu de De Zerbi !

Selon @LaProvence, deux noms figurent en haut de la liste pour le #MercatOM : Angel Gomes et Aymeric Laporte. — OManiaque (@OManiaque) May 12, 2025

Si l’OM souhaite faire un bon parcours en coupe d’Europe l’année prochaine, la stratégie mise en place serait de cibler des joueurs capables de disputer ce genre de rencontre. En recrutant le défenseur expérimenté de 29 ans et le milieu offensif de 23 ans, le club mise sur la qualité à un moindre coût. Car si les deux joueurs sont ciblés, c’est aussi en partie grâce à l’opportunité financière, en plus de sportive, qu’ils représentent.

Laporte et Gomes libres et courtisés !

En froid avec le club d’Al Nassr depuis plusieurs semaines, Aymeric Laporte devrait voir son contrat résilié. Une situation similaire pour Angel Gomes qui devrait partir libre à la fin de son contrat, cet été. De plus, les deux joueurs correspondraient au style de jeu souhaité par l’entraîneur marseillais, qui se montre exigeant envers les joueurs prêt à venir au club. Deux transferts de qualité sans indemnité de transfert !