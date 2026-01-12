Mercato OM : “Le club envoie un signal fort !”

Sur RMC dans l’émission After Mercato, Salomon Kashala, directeur sportif du FC Versailles, a analysé la gestion des jeunes talents de l’OM, Robinio Vaz et Darryl Bakola. Il a salué la stratégie marseillaise mais émis un bémol sur une possible mise sur le marché en cas d’échec des prolongations.

Une gestion jugée anticipée par Kashala

Intervenant récemment dans After Mercato sur RMC, Salomon Kashala a mis en avant la manière dont l’OM conduit les dossiers de ses deux jeunes joueurs formés au centre de formation. Robinio Vaz, attaquant de 18 ans, et Darryl Bakola, milieu de terrain du même âge, ont tous deux vu leurs discussions de prolongation de contrat plafonner, sans accord conclu à ce jour.

Actuellement liés respectivement jusqu’en juin 2028 et juin 2027, les deux joueurs ont reçu des offres de prolongation de la part de la direction phocéenne — propositions qui n’ont pas, pour l’instant, débouché sur un engagement formel de leur part.

Pour Kashala, cette situation n’est pas alarmante en soi. Il estime que l’OM a “bien anticipé” en proposant des prolongations à deux jeunes sous contrat long, soulignant que cela permet une marge de manœuvre sportive et stratégique au club. Il note que le fait d’être inclus dans la rotation de l’équipe première sert déjà de signal fort pour ces joueurs, dont le statut dans l’effectif peut évoluer avec le temps. “Ce sont des joueurs à qui il reste encore pas mal d’années de contrat, donc il n’y a pas une nécessité de mettre le dossier de la prolongation sur la table maintenant. Le club envoie un signal fort à ces deux joueurs-là avec une prolongation, puisqu’il y a le fait d’être dans la rotation et il peut aussi y avoir le statut dans l’équipe qui peut être lié au contrat.”

Un bémol sur une éventuelle mise sur le marché

Malgré ce jugement globalement positif, Kashala a toutefois tempéré son appréciation. Il a exprimé des réserves au sujet d’une éventuelle mise sur le marché de Vaz et Bakola si les prolongations continuent d’être bloquées. Il a qualifié de “dommage pour le football français” l’idée de voir deux talents du centre de formation partir, soulignant l’importance de préserver les jeunes dans l’élite nationale.

Kashala a également salué la gestion sportive de Roberto De Zerbi avec ces deux profils, estimant que l’entraîneur italien a trouvé un juste équilibre entre temps de jeu et intégration progressive. Il a rappelé que Bakola a même débuté un match de Ligue des champions, preuve de confiance malgré ses 18 ans, tout en soulignant que l’entourage des joueurs doit jouer un rôle clé dans leur progression.

Contexte contractuel et implications mercato

La situation contractuelle de Vaz et Bakola intervient dans un contexte où l’OM doit composer avec des enjeux sportifs et financiers forts en ce mercato d’hiver. Le club aurait proposé des offres salariales estimées à environ 60 000 € mensuels aux deux joueurs, des propositions refusées selon plusieurs médias spécialisés.

Dans ce cadre, la direction phocéenne n’écarte pas la possibilité d’un départ si un accord n’est pas trouvé, avec des valorisations évoquées autour de 25 à 30 M€ pour Vaz et 15 à 20 M€ pour Bakola sur le marché des transferts.

En rappel, l’intégration des jeunes talents est l’un des axes revendiqués par l’OM, qui mise à la fois sur la formation et sur une gestion prudente de ses ressources sportives et financières. La prise de position de Kashala souligne les tensions potentielles entre ambition sportive et réalités contractuelles dans le football professionnel français.