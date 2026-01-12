Mercato OM : L’Equipe confirme pour Robinio Vaz !

La situation de l’Olympique de Marseille autour de Robinio Vaz s’est nettement tendue ces derniers jours. Selon L’Équipe, le jeune attaquant s’est entraîné à part vendredi à la Commanderie, un signal fort alors que son avenir semble désormais s’écrire loin de l’OM lors de ce mercato d’hiver 2026.

Sur le banc sans entré en jeu lors des deux dernières rencontres, Robinio Vaz pourrait manquer le déplacement de Coupe de France face à Bayeux, prévu à Caen. Une nouvelle étape dans un déclassement soudain pour un joueur dont le temps de jeu s’est brutalement réduit ces dernières semaines.

Une mise à l’écart qui interroge à la Commanderie ?

D’après L’Équipe, Robinio Vaz, de retour d’un séjour au Koweït, ne s’est pas entraîné avec le groupe professionnel vendredi. L’attaquant de 18 ans a travaillé individuellement, sans précision officielle sur les raisons de cette mise à l’écart, qu’il s’agisse d’une simple précaution ou d’une décision sportive plus lourde de sens.

Ce choix s’inscrit dans une dynamique déjà défavorable pour le jeune joueur, qui n’est pas entré en jeu lors des deux derniers matchs de l’OM. Sauf revirement de dernière minute, il devrait être absent pour le match de Coupe de France face à Bayeux, disputé à Caen. Pierre-Emerick Aubameyang est également attendu forfait pour cette rencontre, mais pour des raisons différentes, liées à la récupération après la CAN et le Trophée des champions.

Pour Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, cette gestion prudente ou restrictive de l’effectif s’inscrit dans un contexte de calendrier chargé, mais elle reflète aussi des choix forts dans la hiérarchie offensive.

Le feuilleton d’un pour Vaz jusqu’à fin janvier ?

La situation sportive de Robinio Vaz semble directement liée à l’échec des discussions contractuelles. Les négociations autour d’une prolongation ont achoppé après près de deux mois d’échanges. Selon L’Équipe, les positions étaient trop éloignées, notamment sur la question salariale, poussant la direction marseillaise à interrompre les discussions.

Dans ce contexte, les dirigeants de l’OM auraient fixé une valorisation comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour leur jeune attaquant. Des échanges ont bien eu lieu avec l’AS Rome, via Frédéric Massara, mais le directeur sportif romain a indiqué ce week-end que son club ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour conclure une telle opération.

D’autres clubs restent néanmoins attentifs à l’évolution du dossier. À Marseille, le cas Robinio Vaz s’impose déjà comme l’un des feuilletons majeurs de ce mercato hivernal, avec des conséquences sportives et économiques importantes pour l’Olympique de Marseille, engagé sur plusieurs tableaux en Ligue 1 et en Coupe de France.