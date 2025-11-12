Mercato OM : Le club marseillais toujours à l’affût pour ce latéral droit ?

À un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, le dossier Óscar Mingueza refait surface du côté de l’Olympique de Marseille. D’après les informations du quotidien espagnol El Mundo Deportivo, le club phocéen ferait toujours partie des prétendants sérieux pour le défenseur du Celta Vigo, dont le contrat court jusqu’en juin 2026.

Leipzig et l’OM en concurrence avec plusieurs clubs anglais

Le joueur espagnol, formé au FC Barcelone, attire de nombreux clubs européens. Outre l’OM, plusieurs formations de Premier League — Newcastle, Aston Villa et West Ham — suivraient également la situation de Mingueza de très près. En Bundesliga, c’est Leipzig qui se montre le plus intéressé. Ces cinq clubs pourraient tenter une offensive dès cet hiver…

L’été dernier déjà, le Celta Vigo avait reçu plusieurs propositions situées entre 12 et 14 millions d’euros, mais les dirigeants galiciens avaient choisi de les refuser. Le club espagnol souhaitait alors prolonger son joueur, mais cette option semble aujourd’hui s’éloigner. En effet, la situation sportive de Mingueza s’est complexifiée ces dernières semaines, son influence au sein de l’équipe ayant nettement diminué.

A lire : Mercato OM : La nouvelle piste ambitieuse en Eredivisie de Benatia !

Mingueza libre en juin 2026 !

Le Celta Vigo reste toutefois ferme : pour libérer son joueur, il faudrait s’acquitter de sa clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. La moitié de cette somme — soit 10 millions — reviendrait d’ailleurs au FC Barcelone, qui conserve 50 % des droits économiques du joueur.

De son côté, le Barça suit attentivement l’évolution du dossier. S’il a la possibilité de racheter la part du Celta pour récupérer Mingueza, le club catalan n’envisagerait pas cette option pour le moment. Le joueur pourra s’engager dans le club de son choix dès cet hiver et le rejoindre en juillet 2026 !

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier reste donc une opportunité à surveiller de près. Le profil de Mingueza, capable d’évoluer en défense centrale comme au poste de latéral droit, correspond parfaitement aux besoins de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, toujours en quête de renforts défensifs fiables et expérimentés.