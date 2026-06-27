Mercato OM : le dossier Mason Greenwood patine… Manchester United s’impatiente !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Le dossier Mason Greenwood continue d’animer le mercato OM. Alors que le départ de l’attaquant anglais semble se préciser, aucun accord n’a encore été trouvé avec un club acquéreur. Une situation qui commence également à agacer Manchester United, intéressé financièrement par une future vente.

L’OM reste ferme sur le prix de Mason Greenwood

A lire aussi : OM : McCourt a injecté 30 M€ pour éviter le pire après la sanction de la DNCG

Le feuilleton Mason Greenwood est loin d’être terminé. Si l’avenir de l’attaquant de l’OM paraît désormais s’écrire loin de Marseille, sa prochaine destination reste incertaine.

Longtemps présentée comme la priorité du joueur, l’AS Roma n’a toujours pas finalisé les discussions. Ce retard a permis à Fenerbahçe de revenir dans la course. Le club turc aurait même trouvé un accord contractuel avec Mason Greenwood, mais les négociations avec l’OM demeurent compliquées.

Selon L’Équipe, Fenerbahçe aurait formulé une offre d’environ 30 millions d’euros, bonus compris. Une proposition encore très éloignée des exigences du club marseillais, qui réclamerait entre 50 et 55 millions d’euros pour céder son attaquant. Cet écart important empêche, pour l’heure, toute avancée concrète dans le dossier. En parallèle, l’international anglais est également annoncé parmi les joueurs suivis par plusieurs clubs d’Arabie saoudite.

Manchester United attend les retombées financières du transfert

L’attente ne concerne pas uniquement l’OM. D’après le média anglais The Peoples Person, Manchester United suivrait avec attention l’évolution du dossier et souhaiterait voir le transfert aboutir rapidement.

Le club anglais bénéficie en effet d’une clause négociée lors du départ de Mason Greenwood, lui garantissant 40 % du montant d’une future revente. Plus le transfert sera élevé, plus les Red Devils percevront une indemnité importante.

Dans ce contexte, la position ferme de l’OM sur le montant demandé ralentit les discussions, mais les dirigeants marseillais ne semblent pas disposés à revoir leurs prétentions à la baisse. Le club phocéen entend défendre la valeur marchande de son attaquant lors de ce mercato OM, malgré la pression exercée par les différents prétendants et l’impatience grandissante de Manchester United.