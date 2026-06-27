OM : McCourt a injecté 30 M€ pour éviter le pire après la sanction de la DNCG

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’Olympique de Marseille traverse une période financière délicate. Alors que le club vient d’être sanctionné par la DNCG avec un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation, de nouvelles révélations mettent en lumière l’implication financière de Frank McCourt pour maintenir l’équilibre économique de l’OM.

Selon les informations de L’Équipe, l’actionnaire américain aurait injecté 30 millions d’euros au tout début du printemps afin de permettre au club phocéen de continuer à fonctionner normalement. Plusieurs sources internes citées par le quotidien sportif confirment ce nouvel effort financier du propriétaire marseillais.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu. Lors de son passage devant la DNCG, l’OM n’a pas obtenu un feu vert total. Le gendarme financier du football français a décidé d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de mutation du club, limitant ainsi sa marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Toujours selon L’Équipe, la direction olympienne a transmis à la DNCG une lettre d’engagement signée par Frank McCourt. Ce document vise à garantir le rétablissement des fonds propres du club, une démarche déjà utilisée par l’actionnaire lors des exercices précédents.

Cependant, un changement de stratégie semble se dessiner. Si McCourt a régulièrement compensé les déficits par des apports financiers personnels ces dernières années, cette politique pourrait évoluer. La direction de l’OM devrait désormais privilégier une gestion plus rigoureuse, avec une véritable politique d’austérité.

A lire aussi : OM : nouveau naming du Vélodrome, quel impact financier ?

Dans cette optique, les ventes de joueurs deviennent un enjeu majeur de l’été marseillais. Les revenus issus du mercato devront progressivement remplacer les virements récurrents de l’actionnaire américain. Un virage important pour l’OM, qui devra concilier ambitions sportives, retour en Ligue des champions et exigences financières imposées par la DNCG.