Mercato OM : Le dossier Ordonez ? Du grand n’importe quoi ! Le joueur en colère 🤬 ?

À huit jours de la clôture du mercato estival, l’Olympique de Marseille se heurte toujours au dossier Joël Ordoñez. Alors que les dirigeants marseillais pensaient avoir trouvé un terrain d’entente avec le Club Brugge, la situation s’est brutalement compliquée selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri.

« Le Club Brugge a décidé DE NE PLUS VENDRE Joël Ordoñez! », a révélé le spécialiste belge sur ses réseaux. Une décision qui a provoqué la colère du défenseur équatorien. Le joueur de 20 ans aurait séché l’entraînement ce samedi matin, après en avoir informé son entraîneur Nicky Hayen, et affiche désormais clairement sa volonté de rejoindre l’OM.

A lire : Mercato OM : Une complication dans le dossier Tsimikas ?

Le propriétaire de Bruges ne veut plus vendre Ordonez ?

Pourtant, Marseille avait fait un effort financier conséquent dans ce dossier. Après une première approche sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, refusée par Bruges, les dirigeants phocéens ont transmis une offre ferme de 25 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus et d’un pourcentage à la revente. Une proposition en ligne avec les attentes exprimées initialement par le club belge.

🚨 🔵⚪️ EXCLUSIF : Le Club Brugge a décidé DE NE PLUS VENDRE Joël Ordoñez! 😡 L’Equatorien est furieux contre les dirigeants brugeois et est parti au clash. Ce matin, L’Equatorien a séché l’entraînement après en voir informé Nicky Hayen. Il veut rejoindre l’OM. 🔵⚪️ Pourtant,… pic.twitter.com/YHIv0t10mG — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 23, 2025

Le défenseur est furieux !

Mais la transaction aurait buté sur des désaccords internes. D’après Tavolieri, un problème de coordination entre le propriétaire du Club Brugge, opposé au départ de son joueur, et la direction sportive, plus ouverte à une vente, expliquerait ce revirement de situation. Cette confusion nourrit un conflit ouvert avec Ordoñez, qui n’entend pas céder.

Un meeting d’urgence est prévu dans le week-end entre le défenseur équatorien et la direction brugeoise pour tenter de dénouer la crise. Du côté de l’OM, la patience est mise à rude épreuve alors que le club cherche à finaliser un renfort défensif majeur avant la date limite des transferts.