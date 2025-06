Mercato OM : Le message d’adieu de Luis Henrique !

Luis Henrique s’est enfin envolé pour Milan où il va rejoindre son prochain club, l’Inter Milan. Alors qu’il devrait signer son contrat dans la journée, le Brésilien a eu une pensée pour son ancien coach, Roberto De Zerbi, au moment d’atterrir en Italie.

C’est désormais (presque) officiel, Luis Henrique n’est plus un joueur de l’OM mais de l’Inter Milan ! L’ailier de 23 ans a atterri ce matin en Italie, où il a reçu un accueil très tranquille. Alors qu’il doit passer plusieurs examens médicaux avant de signer son contrat, le joueur a été interrogé sur son avenir dans son nouveau club. L’occasion également pour lui d’avoir une pensée pour son ancien coach, Roberto De Zerbi.

Séduire le Vélodrome, c’est comme gagner un titre

« Est-ce que je réalise un rêve ? Oui, bien sûr. Est-ce que j’ai déjà parlé au coach ? Plus tard, plus tard, nous parlerons. Milan ? Je ne connais pas encore. De Zerbi m’a-t-il souhaité bonne chance ? Oui, oui ». Un hommage que l’entraîneur italien appréciera, lui qui a permis à Luis Henrique de vraiment exploser cette saison et de se faire remarquer aux yeux des grands clubs européens.

Premier match avec l’Inter dans 2 semaines ?

Une déclaration qui fait écho au beau message qu’il avait adressé aux supporters dans le courant de la saison. « À chaque fois que j’ai le ballon, je sens leur souffle, c’est magnifique. Avant, il y avait une sorte d’énergie négative. Maintenant, ils me poussent, ils me demandent de tenter des choses, comme contre Lille (coupe de France). Ça me file des frissons. Dans le vestiaire, on se dit qu’on a la chance de jouer face à un tel public. Ce n’est pas simple, mais celui qui supporte une telle pression, il est capable de jouer n’importe où. Séduire le Vélodrome, c’est comme gagner un titre. »

Le Brésilien aura sûrement l’occasion de disputer son premier match avec ses nouvelles couleurs lors de la Coupe Du Monde des Clubs, qui débutera le 18 juin prochain pour les Nerazzurri. Ils affronteront le CF Monterrey, où évolue également un ancien Marseillais : Lucas Ocampos. Un match qui pourrait démarrer la belle aventure de Luis Henrique, qui aura envie de prouver que cette saison n’était pas due au hasard.