Mercato OM : Trois jeunes talents de Bodø/Glimt à saisir !

L’Olympique de Marseille, guidé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mise sur des talents émergents pour renforcer son effectif et viser les sommets en Ligue 1 et en Europe. On vous propose des bons plans mercato avec trois jeunes joueurs de Bodø/Glimt, sensation de la Ligue Europa : Fredrik Sjøvold, Kasper Høgh, et Villads Nielsen.

Fredrik Sjøvold

À 21 ans, Fredrik Sjøvold, latéral droit norvégien de Bodø/Glimt, s’est imposé comme un titulaire indiscutable, jouant presque tous les matchs de Ligue Europa cette saison. Avec 1 buts et 2 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande est estimée à environ 6 millions d’euros par Transfermarkt.

Pour l’OM, Sjøvold serait un concurrent pour pour Amir Murillo ou un remplaçant idéal à long terme. Une offre de 5 à 7 millions d’euros pourrait convaincre Bodø/Glimt. Rejoindre Marseille permettrait à Sjøvold de viser une place en sélection norvégienne pour la Coupe du monde 2026, tout en s’épanouissant dans un championnat plus compétitif. La concurrence de clubs , qui surveille ses performances, pourrait compliquer le dossier.

Kasper Høgh

À 23 ans, l’attaquant danois Kasper Høgh est la star offensive de Bodø/Glimt. Avec 17 buts et 5 passes décisives en 30 matchs cette saison capable de jouer en pointe ou sur les ailes.

L’OM pourrait voir en Høgh une alternative dynamique à Amine Gouiri avec un profil de finisseur et de créateur. Une offre de 12 à 15 millions d’euros pourrait séduire Bodø/Glimt. La perspective de briller au Vélodrome et de disputer la Ligue des champions serait un tremplin pour Høgh, qui rêve d’intégrer durablement la sélection danoise. Cependant, des clubs anglais pourraient entrer dans la course, attirés par ses performances européennes.

Mercato OM : Concurrence, offre, montant… les dernières infos du dossier Paixão – https://t.co/9ngKD8TNa7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 3, 2025

Villads Nielsen

À 20 ans, le défenseur central danois Villads Nielsen, arrivé de la réserve de Nordsjælland, s’est rapidement imposé dans la défense de Bodø/Glimt. Avec 1 buts en 17 matchs et des prestations remarquées en Ligue Europa.

Pour l’OM, Nielsen serait un renfort prometteur pour solidifier la défense aux côtés de joueurs comme Leonardo Balerdi. Une offre de 5 à 8 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre Bodø/Glimt. Un transfert à Marseille offrirait à Nielsen une chance de viser la sélection danoise pour 2026 et de s’imposer en Ligue 1. Des clubs de Bundesliga, séduits par son style pourraient toutefois compliquer les négociations.