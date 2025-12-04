Mercato OM : Le message fort de De Zerbi !

À la veille d’un déplacement toujours délicat sur la pelouse du LOSC, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier son avenir en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM, régulièrement au cœur des débats depuis son arrivée à Marseille, a livré un message clair : il veut s’inscrire dans la durée. Une prise de parole qui intervient dans un contexte où les performances marseillaises sont scrutées avec attention et où chaque déclaration du coach italien est examinée à la loupe.

Le technicien phocéen s’est montré direct, rappelant qu’il se sent pleinement impliqué dans le projet marseillais et déterminé à continuer son travail malgré les critiques. Interrogé sur son futur et sur la patience du club, De Zerbi a réitéré son envie de bâtir dans le temps.

De Zerbi veut s’inscrire dans la durée

Avec une franchise habituelle, le coach a livré un message fort : “Je me vois toujours à long terme ici. J’aimerais dépasser les trois ans et être l’un des entraîneurs les plus importants ici. Je me sens bien même dans les critiques, le brouhaha. Je ne me vexe pas, beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi. J’aimerais rester ici longtemps si tout le monde est content. C’est un privilège de travailler ici.”

Ces mots témoignent de la volonté du technicien de stabiliser un club souvent secoué par les changements rapides sur le banc. Sa référence au brouhaha et aux critiques illustre son approche : rester concentré sur le terrain et sur le développement d’une équipe encore en construction. Il insiste sur le privilège que représente, selon lui, le fait d’entraîner l’OM, un élément fort pour un club qui cherche à retrouver une dynamique positive.

En réaffirmant ainsi son engagement, De Zerbi envoie un signal clair en interne comme en externe : il n’est pas dans une logique de court terme. À l’approche du match à Lille, cette prise de position peut aussi consolider le groupe, dans un moment où la stabilité est essentielle.

Reste désormais à l’OM de confirmer sur le terrain pour accompagner cette volonté de continuité affichée par son coach.