Mercato OM: Le Milan passe à l’action pour Kamara !

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubakar Kamara ne manque pas de concurrents. Un grand club italien aurait même d’ores et déjà formulé une offre pour s’attacher les services du milieu polyvalent olympien.

Cette saison 2020-2021 était-elle la dernière de Boubakar Kamara sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? Si rien d’officiel n’a été pour le moment annoncé en ce qui concerne le milieu marseillais, de nombreux clubs restent très attentifs à la situation du joueur. En effet, il ne reste plus qu’un an de contrat à celui qui pourrait représenter la valeur marchande la plus importante de tout l’effectif marseillais. Un très grand club italien reste le plus chaud sur le dossier.

Une offre formulée par le Milan AC pour Kamara

En effet, selon le Corriere dello Sport, l’AC Milan serait passé à l’action dans le dossier Boubakar Kamara. Le milieu de terrain marseillais ferait l’objet d’une offre évaluée à 20 millions d’euros de la part des Rossoneri. Récupérer une telle somme pour un joueur qui ne possède plus qu’une seule année de contrat semble être le maximum que l’OM pourrait en tirer, même si les dirigeants olympiens désirent pousser jusqu’à 25 millions d’euros.