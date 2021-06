Mercato: L’OM dans le coup pour ce champion du monde 2018 ?

L’OM pourrait officialiser prochainement sa deuxième recrue du mercato estival, Konrad De La Fuente. Et un autre joueur du FC Barcelone serait visé par les dirigeants marseillais, un nom bien connu du championnat de France : Samuel Umtiti.

Formé à Lyon, Samuel Umtiti est en grande difficulté depuis quelques temps au FC Barcelone. Des prestations et un enchainement de blessures, qui devraient conduire son club à le vendre, lors du mercato estival. Son équipe formatrice, Lyon, serait sur le coup, et serait même prêt à faire une offre entre 5 et 10 millions d’euros pour s’attacher ses services, d’après le journaliste Pedro Almeida. Pas surprenant, connaissant l’attachement de Samuel Umtiti à Lyon, et celui de Jean-Michel Aulas envers son ancien poulain. En revanche, la surprise vient de Marseille.

En effet, selon le journaliste portugais, l’Olympique de Marseille serait attentif à la situation du défenseur central de 27 ans. Le Benfica et le FC Porto seraient aussi sur le coup. Pour rappel, l’ancien lyonnais a été sacré champion du monde avec l’Equipe de France en 2018.

Lyon will enter into negotiations with Barcelona to sign Samuel #Umtiti. The Spanish club is willing to hear proposals between 5M€ and 10M€. 🔵 #OL

OM, Benfica and Porto are also watching the French defender.

🇫🇷 #transfers #fcb #om #slb #fcp

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 14, 2021