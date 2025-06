Mercato OM : Le montant fixé par le club pour Ounahi est connu !

L’OM devrait sûrement accueillir de nombreux joueurs à des postes différents cet été, mais va également pour cela devoir vendre. Et l’un des joueurs en partance est Ounahi, alors que l’OM aurait révélé le prix attendu pour son milieu de terrain.

S’il y a bien une chose qui devrait être sûre à la fin de ce mercato, c’est qu’Ounahi ne devrait plus être un joueur olympien pour la saison prochaine. Arrivé en cours de saison il y a deux ans, le milieu de terrain, grand espoir de la Coupe du Monde 2022, n’aura jamais su réellement s’imposer. Oscillant entre quelques éclats de génie, comme lors de son but dès sa première apparition avec l’OM ou encore sa frappe de loin face à Reims, et de grosses inconstances, le bilan final de son passage reste moyen.

Et cela malgré plusieurs essais afin que la sauce prenne. Arrivé pour un montant de 8 millions d’euros en provenance d’Angers, l’OM compte bien récupérer son argent investi à ce moment-là, et chercherait même à faire un peu de bénéfice. Parti en prêt au Panathinaikos lors de cette saison, le Marocain de 25 ans se sera refait une beauté, et aura grandement aidé le club grec. Souhaitant surfer sur ce passage réussi, l’OM aurait donc fixé ses conditions.

Un transfert aux alentours des 12 millions d’euros à venir ?

🚨🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 | ❗️Pour le moment, l’OM n’a reçu aucune offre officielle pour Azzedine Ounahi 💰 L’OM veut 12M€ et n’acceptera aucun prêt pour son milieu de terrain marocain Avec @HanifBerkane https://t.co/IR1XTel5lK pic.twitter.com/rKCwI1DfGa — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 21, 2025

En effet, d’après des révélations du journaliste Santi, travaillant pour Footmercato, l’OM aurait dans un premier temps indiqué que le club ne souhaitait plus prêter son joueur. Il faudra donc sortir le chèque si un club le désire réellement. De plus, les olympiens auraient fixé son prix aux alentours des 12 millions d’euros. Une somme donc supérieure de 4 millions d’euros à celle déboursée pour son achat.

Le journaliste précise également qu’à l’heure actuelle, aucune offre officielle n’a été reçu par le club pour son milieu de terrain. Une information qui intervient alors que plusieurs clubs dont Brighton serait intéressé par un transfert du joueur cet été. L’OM compte donc sur Ounahi pour renflouer les caisses lors de ce mercato, qui s’annonce très dépensier du côté de la Canebière.