Mercato OM : Les dernières infos néerlandaise du dossier Paixao…

L’Olympique de Marseille poursuit ses efforts pour recruter Igor Paixão, mais les discussions avec Feyenoord sont complexes. Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, une nouvelle rencontre a eu lieu lundi soir entre les dirigeants des deux clubs. L’OM a prévu de soumettre une offre finale ce mardi afin de tenter de convaincre le club de Rotterdam de céder son ailier brésilien.

Déjà d’accord sur les grandes lignes d’un contrat jusqu’en 2030 avec le joueur, Marseille doit désormais trouver un terrain d’entente avec Feyenoord, qui se montre particulièrement exigeant sur le plan financier. L’écurie néerlandaise, qui a recruté Paixão en 2022 en provenance du Coritiba FC, ne souhaite pas brader un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027 et qui a été l’un des éléments offensifs majeurs de son effectif la saison dernière.

Toujours selon VI, l’issue de ce dossier reste incertaine. « Les deux parties se sont rencontrées lundi soir. À l’issue de cette rencontre, le club français soumettra son offre finale à Rotterdam mardi. Selon certaines sources, Paixão aurait plus de chances de rester à Feyenoord que d’être rapidement présenté comme un joueur de Marseille. Néanmoins, De Kuip attend avec impatience l’offre finale du sud de la France. » L’OM joue donc sa dernière carte dans ce dossier, alors que la situation du joueur reste en suspens.

