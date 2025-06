Mercato OM : Le pourcentage de voir Rabiot rester !

L’été risque d’être déterminant pour l’OM qui avance sur certains dossiers, notamment celui de la prolongation d’Adrien Rabiot. Appelé en équipe de France, le joueur va pouvoir prendre plus de temps afin de réfléchir à son avenir, même si le pourcentage de chances de le voir rester la saison prochaine est assez élevé !

Les différentes équipes nationales ont commencé leur rassemblement de début juin afin de préparer l’Euro Espoir et la Ligue des Nations. Concerné par ce rassemblement, on retrouve Adrien Rabiot qui doit être au cœur des discussions en interne entre Longoria et Benatia. Le club cherche toujours à le prolonger et espère que sa clause lui permettant de partir pour 10 millions d’euros ne sera pas activée !

Cependant, des dernières informations données par La Provence révèle que le vent pourrait tourner en faveur des olympiens sur ce dossier. Alors que des déclarations de la part du milieu de terrain sur Allegri, qui va rejoindre le Milan AC en tant que coach, avaient fleuri, les spéculations autour d’un départ chez les Rossoneri n’auraient à ce jour rien de concret. Ce serait même l’optimisme qui régnerait du côté des dirigeants de l’OM.

A lire aussi : 🔹 Mercato OM : Le prix réclamé par le PSV pour Noa Lang ! (ça pique…)

70 % de chances de voir Rabiot selon la Provence !

Toujours selon le quotidien, les chances de voir Rabiot sous les couleurs de l’OM l’an prochain seraient même assez élevées ! Un proche du dossier indiquerait que le pourcentage serait de 70 – 30 en faveur de Marseille ! Une estimation qui rassure bien que rien de concret ne soit encore officialisé pour le milieu de terrain qui ne passe pas inaperçu sur la scène européenne. Il faudra donc attendre encore un peu afin de connaître le choix du joueur pour son futur.

Il est également peu probable d’avoir une réponse rapidement, étant donné que Rabiot va disputer le final 4 de la Ligue des Nations avec la France. Dans l’hypothèse où la France va au bout, le joueur ne reviendra de la sélection pas avant le 9 juin. Pas sûr également que l’officialisation de son dossier ne soit rendu rapidement, les deux partis souhaitant prendre tout leur temps pour arriver au meilleur choix possible. Pour rappel, l’OM avait affirmé son souhait de ne faire aucun passe-droit et ne pas se ruiner pour un joueur.