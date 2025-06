🔹 Mercato OM : Le prix réclamé par le PSV pour Noa Lang ! (ça pique…)

L’OM, qui s’apprĂȘte Ă disputer la prochaine Ă©dition de la Ligue des Champions, cherche Ă renforcer son attaque. Parmi ses cibles : Noa Lang, l’ailier nĂ©erlandais du PSV. Un dossier complexe, car le club nĂ©erlandais se montre exigeant sur le prix.

L’Olympique de Marseille s’active sur le marchĂ© des transferts en vue de renforcer son effectif pour la Ligue des Champions. Le club phocĂ©en multiplie les pistes et s’intĂ©resse notamment Ă Noa Lang, l’ailier nĂ©erlandais du PSV Eindhoven. Selon Rik Elfrink, spĂ©cialiste du club nĂ©erlandais, le PSV rĂ©clamerait environ 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur. AprĂšs Naples, c’est dĂ©sormais l’OM qui se positionne sur Lang, tout en gardant un Ɠil sur un autre Ă©lĂ©ment du club nĂ©erlandais. La concurrence promet d’ĂȘtre rude sur ce dossier.

Un prix élevé pour convaincre le PSV

Alors que plusieurs clubs europĂ©ens surveillent Noa Lang, le PSV affiche clairement ses exigences financiĂšres. EstimĂ© Ă 30 millions d’euros, le transfert de l’ailier nĂ©erlandais pourrait reprĂ©senter un investissement consĂ©quent pour l’OM, qui est en passe de finaliser le dĂ©part de Luis Henrique vers L’inter pour un montant lĂ©gĂšrement infĂ©rieur. Reste Ă savoir si Pablo Longoria et ses Ă©quipes font de No Lang une prioritĂ© pour renforcer le secteur offensif de l’Ă©quipe de Roberto De Zerbi.