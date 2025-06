Mercato OM : Le prix élevé demandé par Lens pour Medina !

L’OM semble avoir jeté son dévolu sur le défenseur Facundo Medina pour en faire sa priorité en défense. Alors que les Marseillais cherchent à renforcer considérablement ce secteur, Lens aurait fixé son prix pour son joueur qu’ils ne comptent pas laisser partir à petit prix.

C’est sûrement l’un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato à l’OM. Alors que le club cherche à se renforcer en défense et ainsi régler l’un des gros points noirs de la saison, la recherche de défenseur confirmé a commencé depuis plusieurs jours. Souhaitant rebâtir ce secteur presque entièrement en vue de la saison prochaine, l’OM cherche celui qui viendra accompagner Léo Balerdi, une des seules satisfactions dans ce domaine.

Et alors que le principal prétendant à ce poste semblait avoir été identifié en la personne d’Aymeric Laporte, le vent aurait tourné depuis quelques jours. En effet, la complication sur ce dossier a dû obliger les dirigeants marseillais a changé leur fusil d’épaule et chercher d’autres pistes. Et un des noms identifiés à ce poste est Facundo Medina, défenseur argentin de Lens. Cependant, étant toujours sous contrat, l’opération pourrait être assez coûteuse alors que Lens a fixé son prix.

Une grosse somme demandée par Lens pour Medina ?

Bien que l’OM se soit aussi positionné sur Aguerd, défenseur expérimenté de West Ham, Medina est une des priorités alors qu’il pourrait également évoluer en tant que latéral gauche. Cette polyvalence défensive et son âge relativement jeune (26 ans) font que Lens demanderait 25 millions d’euros pour l’Argentin, d’après L’Équipe. Une somme importante pour l’OM, assez loin de la bonne opération Laporte qui serait arrivé libre.

Cependant, Medina est un joueur qui plaît beaucoup aux dirigeants marseillais qui en ont fait une de leurs priorités en ce début de mercato. L’Argentin semble de son côté emballé par le projet alors qu’il est pratiquement sûr qu’il devrait partir cet été. Et si l’OM est adepte des bonnes opérations à moindre coût, il semble que pour cette fois il faille mettre la main à la poche. Un dossier qui semble avancé sur la bonne voie donc, mais dont on devra attendre encore un peu avant de connaître le dénouement.