Mercato OM : Le prix pour Ounahi connu !

Alors que l’OM possède plusieurs joueurs actuellement prêtés dans différents clubs, certains ne devraient pas retourner à Marseille cet été. C’est le cas d’Ounahi, actuellement en Grèce, qui devrait finalement rejoindre Brighton, alors que le montant potentiel de l’opération serait connu.

L’OM devrait taper un gros coup sur le marché des transferts cet été en recrutant plusieurs joueurs de renoms dans son effectif. Avec la Ligue des Champions à jouer la saison prochaine, le but du club olympien sera de se renforcer à des postes qui ont fait défaut cette année. Et pour pouvoir se renforcer, en plus des revenus que devrait toucher le club en disputant la compétition, le club devra également se séparer de certains joueurs durant ce mercato.

Et parmi les joueurs pouvant rapporter de l’argent au club, on retrouve certains noms actuellement en prêt. Et en plus de Pau Lopez qui devrait définitivement quitter le club, Ounahi pourrait également permettre à l’OM de faire rentrer de l’argent dans ses caisses. Actuellement en prêt du côté du Panathinaïkós, le joueur a réalisé une grosse saison en faisant forte impression dans son club. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs dont celui de Brighton, séduit par son profil.

Vers un accord Brighton-OM pour Ounahi ?

En effet, l’écurie anglaise aurait fait connaître son désir de recruter l’international marocain à l’OM, qui ne devrait pas s’opposer à son départ. Et d’après des informations de La Provence, un accord pourrait avoir lieu entre les deux clubs pour un montant de 10 millions d’euros + bonus. De quoi permettre à Longoria et Benatia de dégager des fonds supplémentaires afin d’attirer de gros joueurs dans leur effectif.

De plus, l’ancien club entraîné par De Zerbi se serait déjà mis d’accord avec l’ancien joueur angevin sur les bases d’un contrat de quatre ans. Et si l’opération n’a encore rien d’officiel, elle serait en bonne voie pour aboutir. Une belle opportunité pour le Marocain de se relancer, lui qui avait ébloui le monde entier de son talent lors de la Coupe du Monde 2022.