Mercato OM : Le PSG fonce sur ce crack du milieu de terrain !

Selon certaines rumeurs, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près à la pépite marseillaise Darryl Bakola, au cœur des discussions pour un éventuel transfert cet hiver.

À la surprise générale, le PSG serait entré dans la course pour une jeune pépite de l’Olympique de Marseille, en l’occurrence Darryl Bakola. Selon les informations rapportées par Foot-Sur7, le milieu offensif de 18 ans, qui a récemment brillé en Ligue des Champions avec l’OM, attire l’attention des dirigeants parisiens.

Bakola, natif de Clichy et issu du centre de formation marseillais, avait déjà montré de belles choses en étant titulaire face à Newcastle United. Cette exposition, combinée à son potentiel, aurait poussé le PSG à surveiller de près sa situation, notamment en raison de sa capacité à s’intégrer rapidement dans un projet ambitieux.

Le prodige est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, mais les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat n’ont pas encore abouti. Cette incertitude contractuelle ouvre une porte pour que le club parisien tente sa chance. Une telle démarche s’inscrit dans une stratégie globale du PSG axée sur le recrutement de jeunes talents français déjà exposés en Ligue 1, capables de s’adapter vite à un projet exigeant.

Une concurrence européenne pour Bakola

L’intérêt du PSG pour Bakola ne serait pas exclusif. D’après Foot-Sur7, plusieurs clubs européens suivraient également de près l’évolution du jeune olympien. En Premier League, des clubs comme Chelsea réfléchiraient à un prêt en cas de transfert, tandis que Newcastle United ou encore des formations allemandes comme Stuttgart et Borussia Dortmund seraient attentifs à son profil.

Cette concurrence renforce la pression autour du dossier et complique la gestion du contrat par l’OM, qui souhaite à la fois conserver son jeune talent et sécuriser son avenir. Une éventuelle signature au PSG constituerait un coup majeur pour le club parisien, mais aussi un vrai défi pour Marseille, qui doit désormais jongler entre valorisation sportive de ses jeunes et impératifs contractuels.

Le cas de Darryl Bakola illustre parfaitement l’attractivité croissante des pépites de l’OM, mais aussi les tensions possibles entre clubs français lors des périodes de mercato. Pour l’instant, rien n’est acté, mais le dossier promet d’être l’un des plus suivis de l’hiver à venir.