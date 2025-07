Mercato OM : Le PSG vise aussi ce défenseur central !

Après les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille continue de scruter le marché pour se renforcer en défense centrale. Dans cette optique, le club phocéen aurait ciblé un profil bien précis : Yusuf Akcicek, jeune défenseur axial turc de Fenerbahçe, gaucher de formation.

Âgé de 19 ans et international à deux reprises avec la Turquie, Akcicek suscite l’intérêt de plusieurs formations européennes. D’après les informations du média turc Fanatik, l’OM suit attentivement son évolution, mais n’est désormais plus seul sur le dossier. Le Paris Saint-Germain, à la recherche d’un renfort défensif après sa défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs et potentiellement du départ de Marco Asensio vers Fenerbahçe.

Le PSG s’intéresse aussi au talent Yusuf Akcicek

⚡️ PSG’DEN TAKAS ÖNERİSİ! ⚡️ 👉 Paris Saint-Germain, Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek ile ilgileniyor. 👉 Fransız ekibinin 19 yaşındaki stoperi, Asensio ve Skriniar transferinde takasta kullanmak istediği belirtildi. pic.twitter.com/LBKasSQhBN — Fanatik (@fanatikcomtr) July 14, 2025

Valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur est cependant estimé à 25 millions d’euros par la direction de Fenerbahçe, selon les informations relayées récemment par TRT Sport. Un écart important qui pourrait représenter un frein pour l’OM, dont la politique budgétaire reste mesurée, notamment en défense, après plusieurs investissements dans d’autres secteurs.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akcicek est considéré comme un joueur à fort potentiel, capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre. Le club stambouliote n’est pas pressé de vendre, d’autant que les récentes ventes et le retour en Ligue des champions lui assurent une stabilité économique.