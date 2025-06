Mercato OM : Une première offre de 15M€ refusée pour ce jeune défenseur central gauche ?

En quête de renforts pour sa ligne défensive, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes en vue de la saison 2025-2026. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club phocéen s’intéresse de près à Yusuf Akçiçek, jeune défenseur central de Fenerbahçe SK. À seulement 20 ans, le joueur s’est déjà illustré aussi bien en Süper Lig que sur la scène européenne.

Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, serait en discussions avancées pour tenter de faire venir le joueur cet été. Le profil d’Akçiçek, puissant, précis dans ses relances et solide dans les duels, plaît également beaucoup à Roberto De Zerbi, récemment nommé à la tête du club marseillais. Le défenseur turc a disputé 21 matches cette saison avec Fenerbahçe, inscrivant 2 buts et s’imposant comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football turc.

A lire aussi : Vente OM, Nouveaux associés : McCourt fait une annonce forte !

Toujours selon Ekrem Konur, une première offre de l’OM a été transmise à Fenerbahçe. Celle-ci a été refusée par le club stambouliote, qui exige au moins 20 millions d’euros pour ouvrir des négociations. Ce montant dépasse largement la valeur actuelle du joueur estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷 #TransferNews

Eintracht Frankfurt is preparing an official bid for Yusuf Akçiçek!

🔹 Marsilya’s €15M offer was rejected by Fenerbahçe, who want over €20M.

🔹 Many clubs also in the race! 🏁

🔹 Sell-on clause a key condition for Fenerbahçe. pic.twitter.com/L3uuO8YNts

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2025