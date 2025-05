Mercato OM : “le remplacer si une opportunité se présente”

Durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille s’annonce comme un club particulièrement dynamique, tant en matière d’arrivées que de départs. Ce jeudi, en direct sur YouTube et Twitch sur la chaîne Football Club de Marseille, le journaliste Nicolas Filhol a partagé son analyse concernant un possible départ de Cornelius.

Selon Nicolas Filhol, Cornelius ne semble pas correspondre au style de jeu prôné par l’entraîneur Roberto De Zerbi. « En fait, le problème, c’est que je ne trouve pas ce joueur adapté au système de De Zerbi. Il me semble bien trop lent. À mon avis, il risque de se retrouver quatrième ou cinquième dans la hiérarchie des défenseurs. Personnellement, je préférerais miser sur un jeune talent plutôt que sur lui. Si l’objectif est de recruter un défenseur central gauche titulaire, il serait plus judicieux de privilégier un joueur d’expérience pour le poste, tout en ayant un jeune remplaçant pour assurer la rotation », a-t-il déclaré.

Un défenseur jugé trop lent pour le style de De Zerbi

Nicolas Filhol insiste sur la nécessité pour l’OM de se tourner vers un joueur plus jeune pour pallier un éventuel départ de Cornelius. « Concernant Cornelius, il ne m’a pas convaincu en ce début de saison. Au départ, je pensais que ses performances pouvaient être satisfaisantes, mais au fil des matchs, dès que le rythme s’accélérait, ses lacunes sont devenues évidentes. Il est trop lent, souvent dépassé en vitesse et parfois mal positionné. Étant donné qu’il est actuellement le seul défenseur central disponible avec Felipe Ramos et Leonardo Balerdi, il me semble indispensable de le remplacer si une opportunité se présente », a-t-il ajouté.

Le cas de Cornelius met en lumière les exigences du style de jeu de Roberto De Zerbi. Selon Nicolas Filhol, l’avenir de la défense marseillaise passerait par un recrutement ciblé, combinant un titulaire expérimenté et un jeune talent prometteur pour assurer une rotation efficace. Les prochaines semaines seront déterminantes pour voir si l’OM concrétisera ces ambitions sur le marché des transferts.