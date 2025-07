Mercato OM : Le retour d’Aubameyang se complique ? Un club (capable d’offrir un énorme salaire) entre dans la danse !

Alors que l’Olympique de Marseille envisage sérieusement de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, un nouveau concurrent pourrait bien tout chambouler sur ce dossier. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Al-Ettifaq s’est récemment positionné pour recruter l’international gabonais, qui devrait bientôt devenir agent libre à la suite de son départ d’Al-Qadisiyah.

“Al-Ettifaq s’est renseigné sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait devenir un agent libre d’Al-Qadisah. Tout dépendra du coût, mais des discussions ont eu lieu. Les conditions d’Aubameyang rendent l’accord difficile à conclure.”, a précisé Ben Jacobs sur ses réseaux sociaux.

🚨 Exclusive: Al-Ettifaq have enquired on Pierre-Emerick Aubameyang, who is set to be a free agent from Al-Qadisah.

Will all depend on cost, but talks have taken place. Aubameyang’s terms make it a difficult deal to pull off.

Ettifaq also alert to Abderrazak Hamdallah’s… pic.twitter.com/w0p6a7AKUO

