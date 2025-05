Mercato OM : Le retour de la rumeur De Bruyne…

Le duo Longoria-Benatia ne cesse de travailler sur le prochain mercato de l’OM. En quête de bonnes affaires afin de renforcer l’effectif marseillais, le tandem marseillais explore toutes les pistes. Et une d’elles mèneraient à Kevin De Bruyne, libre de tout contrat, alors que l’intérêt porté par le club semble bien concret.

L’OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine pour la plus grande joie de tout le peuple marseillais ! De quoi également annoncer du lourd sur le marché des transferts alors que la rentré d’argent lié à la compétition devrait aider l’OM à manœuvrer durant ce mercato. Un facteur également important afin d’attirer des gros noms sur la Canebière qui pourraient aider l’OM à se renforcer.

🎙️ #Mercato “De Bruyne ? Il ne faut pas détruire les équilibres” #Longoria : “De Bruyne, un recrutement possible ? Je ne veux pas individualiser. Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construit cette saison. On tient beaucoup à la… pic.twitter.com/xMcPq7Zkhs

Et récemment, c’est une rumeur qui a enflé dans le Sud de la France. Libre de tout contrat cet été, le Belge Kevin De Bruyne ne va pas prolonger avec Manchester City. De quoi attirer plusieurs grosses écuries toutes désireuses de compter dans leurs rangs un joueur de ce calibre. Et si le nom de l’OM ressortait de temps en temps parmi les potentiels clubs intéressés, cette rumeur serait en réalité bien fondée. Pour autant Pablo Longoria a semblait écarter cette option lors de sa conférence de presse bilan : “De Bruyne, un recrutement possible ? Je ne veux pas individualiser. Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construit cette saison. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérentes. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver.”

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, en plus de certains clubs de MLS et du Napoli qui aurait proposé une grosse offre de contrat au milieu offensif, c’est la Juventus et… l’OM qui suivrait de près le dossier. Une confirmation qui intervient quelques jours après les déclarations de Longoria sur la volonté de ne pas recruter de joueurs demandant un salaire très important.

