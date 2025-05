La folie des maillots de l’Inter à Marseille avant le match face au PSG !

À huit jours de la finale de la Ligue des champions, prévue le 31 mai 2025 à l’Allianz Arena de Munich, Marseille vit au rythme de l’Inter Milan. Dans la cité phocéenne, les supporters de l’Olympique de Marseille se mobilisent en masse pour soutenir les Nerazzurri face au Paris Saint-Germain, leur rival historique.

L’objectif est clair : empêcher le PSG de remporter la Coupe aux grandes oreilles, un trophée que l’OM reste le seul club français à avoir décroché, en 1993 face à l’AC Milan (1-0). Cette ferveur se traduit par une explosion des ventes de maillots de l’Inter Milan dans les boutiques de sport marseillaises, un phénomène inédit qui reflète l’intensité de la rivalité OM-PSG

Une folie pour les maillots nerazzurri

« Toute l’année, il n’y a aucune demande, personne ne veut le maillot de l’Inter. Là, on dirait que tout le peuple devient intériste. C’est la folie ! On va vraiment prier pour que l’Inter gagne », confie Ismaël, vendeur chez Sport 2000, à BFMTV. Ce témoignage illustre l’engouement exceptionnel dans les magasins marseillais, où les tuniques bleu et noir de l’Inter s’arrachent à l’approche de la finale. Les supporters de l’OM, déterminés à préserver leur statut unique de champions d’Europe en France, affichent leur soutien sans équivoque. « On est les seuls à l’avoir en France, on veut le rester pendant de nombreuses années », affirme un client, tandis qu’un autre lance avec ferveur : « Tous pour l’Inter ! »

Un message clair avant le choc

À Marseille, le message est limpide : « Tous pour l’Inter ! » À l’approche du 31 mai, la cité phocéenne se drape de noir et bleu, transformant temporairement ses rues en intériste. Si les maillots de l’Inter, avec leur design innovant pour la saison 2024-2025 signé Nike, s’arrachent, c’est bien l’espoir de voir le PSG échouer qui galvanise les supporters de l’OM. Cette finale s’annonce comme un moment clé, non seulement pour le football européen, mais aussi pour l’identité marseillaise, prête à tout pour préserver son glorieux passé.