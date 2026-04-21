Mercato OM : Le retour d’un gros salaire déjà acté pour cet été !

Le prêt d’Angel Gomes en Premier League touche à sa fin dans un contexte difficile. Relégué avec Wolverhampton, le milieu anglais devrait revenir à l’OM cet été, où son avenir reste en suspens.

Une relégation qui scelle l’avenir de Gomes

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Prêté lors du dernier mercato hivernal à Wolverhampton Wanderers, Angel Gomes n’a pas réussi à inverser la dynamique négative de son équipe. Les Wolves, englués en bas de classement depuis plusieurs mois, ont officiellement été relégués en Championship après la 33e journée de Premier League, avec seulement 17 points.

Dans ces conditions, la poursuite de l’aventure anglaise pour le milieu de terrain apparaît très improbable. Le prêt, estimé à 1 million d’euros, incluait une option d’achat avoisinant les 7 millions d’euros. Mais la descente en deuxième division anglaise réduit considérablement les chances de voir cette clause activée.

Le mois dernier, Ryan Leister, producteur du podcast “The Wolves report”, confiait à La Provence : “Angel est clairement un joueur très talentueux et, même si j’aimerais beaucoup qu’il nous rejoigne, je ne le vois pas jouer en Championship la saison prochaine”.

Retour à l’OM et incertitudes sportives

Sous contrat avec Olympique de Marseille jusqu’en 2028, Angel Gomes devrait donc faire son retour en Provence à l’issue de la saison. Un retour qui pose question, tant son passage à Marseille puis son prêt en Angleterre n’ont pas été concluants.

Depuis son arrivée chez les Wolves, le joueur de 25 ans a disputé 10 rencontres pour un total de 447 minutes. Malgré une prestation remarquée contre Brentford, son impact global est resté limité.

Au-delà de l’aspect sportif, la question salariale pourrait peser dans les décisions à venir : le milieu de terrain émarge à environ 400 000 euros mensuels. Un niveau de rémunération important pour un joueur en manque de continuité.

Dans un contexte où l’OM prépare activement la prochaine saison de Ligue 1, le cas Angel Gomes s’annonce comme l’un des dossiers sensibles du mercato estival.