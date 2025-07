Mercato OM : Leeds accélère pour Paixao !

L’Olympique de Marseille continue de faire du dossier Igor Paixao l’une de ses priorités du mercato estival. L’ailier brésilien de Feyenoord, âgé de 24 ans, fait l’objet de discussions depuis plusieurs semaines entre le club néerlandais et les dirigeants marseillais. Malgré une offre de 30 millions d’euros assortie de 5 millions de bonus, l’OM ne parvient pas à conclure l’affaire face aux exigences de Feyenoord, qui espère 40 millions d’euros pour libérer son joueur.

Marseille aurait trouvé un accord contractuel avec Igor Paixao, qui souhaite rejoindre le projet dirigé par Roberto De Zerbi. Le joueur se montre favorable à un transfert dans la cité phocéenne, mais la fermeté des dirigeants néerlandais ralentit le dossier.

Par ailleurs, Leeds United s’est invité dans les négociations. Le club anglais, qui vient de monter en Premier League, serait prêt à faire une proposition significative pour s’attacher les services de l’attaquant auriverde. Selon le journaliste écossais de Sky Sports, Anthony Joseph, « Leeds United est prêt à payer 32M€ plus des bonus pour l’ailier de Feyenoord Igor Paixao. Les clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’offre d’ouverture de LUFC. Les négociations sont en cours. Marseille reste en pourparlers et la Roma continue de surveiller la situation. »

