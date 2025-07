Mercato OM : L’info inquiétante de Fabrizio Romano dans le dossier Igor Paixão !

Le dossier Igor Paixão prend une tournure de plus en plus complexe pour l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen travaille depuis plusieurs semaines sur la venue de l’ailier brésilien de Feyenoord, les négociations se heurtent aux exigences élevées du club néerlandais, qui espère récupérer 40 millions d’euros dans cette opération.

L’OM, qui a déjà obtenu un accord avec le joueur, aurait formulé une offre importante : 30 millions d’euros fixes plus 5 millions de bonus. Une proposition significative qui n’a toutefois pas suffi à convaincre Feyenoord, déterminé à faire monter les enchères autour de son joueur de 25 ans, auteur d’une saison pleine en Eredivisie.

Mais les Marseillais doivent désormais composer avec la concurrence de Leeds United. Le club anglais, ambitieux sur ce mercato estival malgré son statut en Championship, a décidé d’accélérer. Selon Fabrizio Romano, le club du Yorkshire a présenté une nouvelle offre à Feyenoord : « Comprenez que Leeds United a amélioré son offre pour Igor Paixão aujourd’hui, essayant de conclure un accord au plus vite. LUFC poussant avec l’intention de clore l’histoire et de parvenir à un accord complet avec Feyenoord. »

