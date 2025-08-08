Mercato OM : L’émouvant message de Simon Ngapandouetnbu !

Après plusieurs années passées au club, Simon Ngapandouetnbu a officiellement fait ses adieux à l’Olympique de Marseille ce jeudi via un message émouvant publié sur Instagram. Formé à l’OM, le gardien camerounais de 21 ans quitte le club phocéen pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Un message plein de reconnaissance

« Le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma vie. Une nouvelle aventure m’attend, mais je ne peux partir sans m’adresser à vous, supporters de l’OM. Merci au club, aux coachs, au staff, à tous ceux qui m’ont accompagné depuis mes débuts. Vous m’avez formé, guidé, et aidé à grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. Un immense merci aux supporters. Vos chants, votre passion, votre soutien resteront gravés en moi. Porter ce maillot a été un honneur. Ce n’est qu’un au revoir. Où que j’aille, je resterai un enfant de Marseille. À jamais Olympien. »

Un hommage sincère qui illustre l’attachement du portier à son club formateur.

Une nouvelle étape à venir

Arrivé au centre de formation marseillais en 2014, Ngapandouetnbu a gravi les échelons jusqu’à intégrer le groupe professionnel. S’il n’a pas eu l’opportunité de s’imposer comme titulaire en Ligue 1, il a participé à plusieurs campagnes européennes et a régulièrement pris place sur le banc en championnat.

Simon Ngapandouetnbu vas s’engager du côté du MHSC.

