Mercato OM : On en sait plus sur le poste de Timothy Weah dans le systême de De Zerbi

Polyvalent et déterminé, Timothy Weah débarque à l’OM avec une mission claire : occuper le rôle de piston voulu par Roberto De Zerbi. Fort de son expérience en Serie A, l’Américain de 25 ans espère s’imposer rapidement dans un système qui semble taillé pour lui.

À peine arrivé, Timothy Weah a déjà clarifié son rôle au sein du dispositif marseillais. Présenté officiellement, l’international américain s’est montré clair : « Aujourd’hui, il me voit comme un piston, et ça me va. Je suis un joueur au service du collectif. Si je dois jouer à droite ou à gauche, je suis là pour ça. La seule chose que je veux, c’est gagner. Et c’est à Marseille qu’on peut le faire. » Une mentalité qui plaît déjà au staff de Roberto De Zerbi, toujours en quête de joueurs capables de s’adapter aux exigences de son jeu.

L’héritage tactique de l’école italienne

À 25 ans, Weah arrive sur la Canebière fort d’une expérience enrichissante dans l’un des championnats les plus tactiques d’Europe. Passé par la Juventus, il a appris la rigueur défensive et l’intelligence de placement propres à la Serie A. « Mon passage en Italie m’a énormément apporté. À la Juventus, tu joues avec des grands joueurs dans un championnat très tactique, très physique », explique-t-il.

Cette formation colle parfaitement à la méthode De Zerbi, un technicien reconnu pour son intensité et sa capacité à varier les schémas en cours de match. « Je retrouve un coach italien, Roberto De Zerbi, qui a une philosophie qui colle bien à ce que j’ai appris. Il est spécial, vraiment. Il pousse ses joueurs à se surpasser. »

Avec sa polyvalence, sa vitesse et son abnégation, Timothy Weah s’annonce comme un atout stratégique pour l’OM, capable d’occuper les deux côtés du terrain et de répondre instantanément aux ajustements tactiques. De quoi offrir aux supporters marseillais la promesse d’un piston capable de faire la différence aussi bien défensivement qu’offensivement.