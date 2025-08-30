Mercato OM : Lens prêt à relancer Maupay ?

À 48 heures de la fin du mercato, le cas de Neal Maupay reste l’un des dossiers chauds à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 29 ans, arrivé l’hiver dernier en prêt d’Everton, n’a pas encore trouvé de point de chute malgré plusieurs pistes étudiées en Italie et en Angleterre. Pour l’heure, rien n’indique avec certitude où il évoluera après le 1er septembre, mais la situation suscite de nombreuses convoitises.

Ces dernières heures, c’est le RC Lens qui a relancé l’intérêt pour Maupay. Selon FootMercato, le club artésien a réactivé la piste sans toutefois passer à l’action concrète. En interne, le profil plaît à certains dirigeants lensois, conscients que l’ancien niçois pourrait apporter une solution offensive supplémentaire à l’effectif de Franck Haise. Le club nordiste explore cependant d’autres pistes, notamment celles menant à Simon Banza et Odsonne Édouard.

Le RC Lens prêt à tenter Maupay ?

L’intérêt de Lens pour Neal Maupay n’est pas nouveau. Dès le mois de juin, le club avait déjà envisagé son recrutement, sans aller plus loin. Le retour de ce dossier à l’approche de la clôture du marché témoigne de la volonté des Sang et Or de renforcer leur attaque dans les derniers instants du mercato.

🚨🛫 Selon @footmercato le RC Lens a réactivé la piste Neil Maupay même si aucune démarche concrète n’a encore été entamée par Lens !#MercatOM #Maupay #OM pic.twitter.com/Miql5sjKm0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 30, 2025

Un avenir encore flou à Marseille

Du côté de l’OM, la situation est suivie avec attention. Le club phocéen, engagé dans un été agité marqué par de nombreux mouvements, ne serait pas opposé à un départ de Maupay si une offre concrète se présentait. Le joueur, en quête de temps de jeu et de stabilité, pourrait lui aussi être séduit par une nouvelle aventure après une saison mitigée sur la Canebière. Il est passé 4e dans la hiérarchie en attaque derrière Aubameyang, Gouiri et le jeune Vaz…