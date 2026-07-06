Mercato OM : L’entourage de Greenwood a fait son choix ?

Selon L’Équipe, Mason Greenwood aurait une préférence pour Fenerbahçe en vue de ce mercato estival. Malgré cette volonté, l’Olympique de Marseille ne serait pas disposé à céder son attaquant anglais aux conditions actuellement proposées par le club turc.

Greenwood aurait fait de Fenerbahçe sa priorité

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L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato de l’OM. Alors que la Roma s’est positionnée sur le dossier depuis plusieurs semaines, L’Équipe affirme que l’entourage de l’attaquant anglais pousse désormais pour un départ vers Fenerbahçe.

Toujours selon le quotidien sportif, le joueur de 24 ans ne s’imaginait pas forcément revenir en Provence après la fin de la saison. L’ancien joueur de Manchester United avait d’ailleurs rendu les clés de sa maison avant les vacances, un élément qui laisse penser qu’il envisageait déjà un départ cet été.

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Le club stambouliote apparaît désormais comme la destination privilégiée par le joueur, même si aucune issue n’est encore trouvée entre les différentes parties.

L’OM reste ferme sur les conditions du transfert

Si la volonté du joueur semble s’orienter vers la Turquie, l’Olympique de Marseille ne compte pas faciliter son départ. D’après L’Équipe, les dirigeants marseillais jugent insuffisantes les propositions formulées jusqu’à présent par Fenerbahçe.

Le quotidien précise ainsi que l’OM n’envisage pas de conclure un transfert aux conditions actuellement offertes par le club turc, obligeant Greenwood à patienter tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les deux formations.

Pour rappel, les médias italiens expliquaient que Fenerbahçe serait prêt à offrir à l’international anglais un salaire estimé entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison, un montant susceptible de peser dans la réflexion du joueur.

À ce stade, aucune entente n’a été annoncée entre les clubs. Le dossier reste donc ouvert, même si la préférence de Mason Greenwood pour Fenerbahçe, comme rapportée par L’Équipe, constitue un nouvel élément important dans ce feuilleton du mercato marseillais.