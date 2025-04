Mercato OM : L’Equipe confirme pour Luis Henrique !

L’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille devrait quitter le club à l’issue de la saison. L’Italie, et plus précisément l’Inter Milan, apparaît comme sa future destination.

L’essentiel

Luis Henrique va quitter l’ OM cet été, un accord verbal aurait été trouvé avec l’ Inter Milan .

Malgré des performances décevantes, le joueur attire de nombreux clubs européens.

Marseille espère récupérer plus de 30 millions d’euros pour équilibrer ses comptes d’ici le 30 juin.

Des négociations avancées avec l’Inter Milan

Le départ de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille ne fait plus guère de doute. À 23 ans, le Brésilien devrait quitter le club à la fin de la saison. Plusieurs clubs européens suivent son dossier, parmi lesquels le Bayern Munich, Newcastle et Nottingham Forest, mais c’est en Serie A, et surtout à l’Inter Milan, que les discussions sont les plus avancées.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal aurait même été trouvé entre l’Inter et le joueur, qui a pourtant prolongé avec l’OM jusqu’en 2028. Les négociations sont jugées fluides entre les deux clubs.

Les prétendants sont nombreux pour Luis Henrique 🇧🇷 et ils ne sont pas découragés par ses derniers mois, aussi ternes qu’intrigants. Plus il déçoit, plus il semble attirer les convoitises. L’Inter, le Bayern, Newcastle et Nottingham s’intéressent à lui.#teamOM (@lequipe ) pic.twitter.com/FeJi2Ojy0U — LaZone_OM (@Lazone_OM) April 23, 2025



L’Inter souhaiterait pouvoir intégrer Luis Henrique à son effectif pour disputer la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet). L’OM, de son côté, doit impérativement équilibrer ses comptes avant le 30 juin, ce qui pourrait accélérer la transaction. Le montant espéré dépasse les 30 millions d’euros, notamment grâce à la polyvalence du joueur, capable d’évoluer à différents postes dans le couloir droit.

Une fin de saison contrastée

Sur le plan sportif, Luis Henrique vit une saison paradoxale. Il affiche ses meilleures statistiques en Ligue 1 avec 7 buts et 6 passes décisives, mais sa performance en phase retour est en net recul. Il n’a plus marqué depuis le 2 février, lors d’un match contre Lyon (3-2). À Monaco (0-3, le 12 avril), son attitude a été jugée à la fois « trop nonchalante et terriblement maladroite ». Une impression confirmée au Vélodrome, où les ultras du virage Nord lui ont adressé un message explicite samedi dernier : « Greenwood, Henrique, bougez-vous !!! »

Peu réactif sur le terrain, le Brésilien semble avoir déjà la tête ailleurs. Si son départ permet à l’OM de remplir ses objectifs financiers et sportifs, notamment en décrochant une qualification directe pour la Ligue des champions, il pourrait quitter le club sur une note plus positive. Le souvenir de ses éclairs techniques pourrait alors l’emporter sur celui de ses absences.