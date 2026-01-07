Mercato OM : Qui est Artur ? L’avis mitigé d’un spécialiste du football brésilien !

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Artur, ailier brésilien de Botafogo, avec une offre de prêt assorti d’une obligation d’achat estimée à 8 M€. Le journaliste Dominique Baillif, interrogé par FC Marseille, apporte une analyse prudente sur ce profil, en questionnant son adéquation à l’effectif phocéen.

Artur, une offre concrète mais un profil discutable ?

Selon plusieurs médias brésiliens, notamment Globo et O Dia, l’OM aurait formulé une proposition de prêt avec obligation d’achat conditionnelle autour de 8 M€ pour Artur, ailier droit de Botafogo. Cette proposition inclut une OA non automatique, liée à des critères sportifs (matches joués, statistiques) si l’accord venait à se faire entre les clubs.

Artur 27 ans Botafogo 1m68

Dans ce contexte de mercato, Dominique Baillif, journaliste spécialiste de l’OM pour FC Marseille, a livré une analyse détaillée du profil du joueur : “Artur n’est pas un joueur axial mais un ailier droit, gaucher, dynamique, qui doit sa progression à des performances remarquées à Bragantino avant d’être repris par Palmeiras. Il a confirmé un bon niveau au Brésil, mais sans jamais explosé réellement, notamment après un passage en Russie en dehors de l’exposition des coupes européennes.”

L’OM a fait une offre au club de Botafogo pour son attaquant, Artur. D’après Globoesporte, le club phocéen a proposé au Fogão un prêt avec option d’achat à 8M€. L’ancien joueur de Palmeiras a inscrit 8 buts et délivré 5 passés décisives la saison dernière en 48 matchs. — baillif dominique (@BaillifD) January 7, 2026

Baillif souligne que “Artur est un joueur de percussion qui revient souvent sur son pied gauche pour frapper, un profil technique et rapide un peu comme celui de Paixao mais irrégulier et pas toujours titulaire. Le journaliste note que c’est un bon joueur, mais l’OM a déjà des options sur les ailes.”

A ce prix-là, je ne suis pas convaincu que cela soit une affaire

L’analyse de Baillif met l’accent sur la concurrence déjà existante au sein de l’effectif phocéen : Mason Greenwood, Paixao, Tim Weah peuvent évoluer sur l’aile droite, tout comme Traoré (revenant de blessure ou rotation). Dans ce contexte, l’arrivée d’Artur interroge : malgré sa qualité d’explosivité, il n’est pas sûr qu’il apporte immédiatement l’impact recherché par l’OM, un club qui vise des performances élevées en Ligue 1 et en Coupes d’Europe.

Baillif rappelle que cette offre de prêt avec OA n’est pas anodine : “A mon avis l’OM n’a pas forcément besoin de ce profil avec Greenwood, Paixao et Weah qui peut jouer au deux postes (plus le retour de Traoré). A ce prix-là, je ne suis pas convaincu que cela soit une affaire. C’est un bon joueur mais qui est irrégulier et qui n’est pas tout le temps titulaire. Il faut un joueur d’impact qui peut apporter tout de suite, je ne suis pas sur qu’il corresponde même avec ces qualités d’explosivité. Le média Globo est très sérieux, cela veut dire qu’il y a du concret même si rien n’est fait… »

L’avis de Dominique Baillif s’inscrit dans une logique d’analyse de marché plutôt prudente : aucun regret envers Artur, mais une interrogation sur son adéquation à l’OM. La piste est bien réelle, confirmée par des médias brésiliens sérieux, mais rien n’est finalisé à ce stade.