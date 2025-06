Mercato OM : L’Equipe confirme six noms en défense !

Le mercato de l’OM s’intensifie et la priorité est claire : renforcer la défense pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Selon L’Équipe, pas moins de six noms figurent sur les tablettes du club phocéen, dans le but de remodeler une ligne défensive en quête de stabilité et de solidité.

En haut de la liste, Facundo Medina, le rugueux défenseur de Lens, reste une cible prioritaire. L’international argentin, déjà convoité en janvier, plaît pour son tempérament et sa capacité à évoluer dans une défense à trois. Toutefois, sa taille (1,84 m) avait posé question dans une configuration à deux centraux selon le quotidien sportif. Finalement, De Zerbi a tranché en validant le profil Medina. L’OM espère faire baisser le prix de départ estimé à 25 M€, d’autant que le joueur changera d’agents le 1er juillet, ce qui pourrait faciliter les discussions. Le club se montre optimiste pour un dénouement rapide.

Medina, Aguerd, Badiashile…

Autre piste sérieuse, celle menant à Nayef Aguerd. Le défenseur marocain de 29 ans, prêté cette saison par West Ham à la Real Sociedad, est bien connu de Medhi Benatia, qui avait tenté de le placer au Milan AC lorsqu’il était agent. Aguerd séduit par son expérience et sa régularité, mais son coût élevé, en transfert comme en salaire, constitue un frein. Même si son salaire ne serait pas si élevé que ça pour un joueur de Premier League…

L’OM explore aussi d’autres profils : Benoît Badiashile (Chelsea, 24 ans), Oscar Mingueza (Celta Vigo, 26 ans), ou encore Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, 30 ans). Ce dernier, capable de jouer en défenseur central comme en latéral gauche, est particulièrement apprécié par Benatia. “Mais son contrat courant jusqu’en 2027 et son prix évalué à 15 M€ rendent l’opération complexe”, d’autant plus dans une année marquée par la CAN et les qualifications pour la Coupe du monde.

Enfin, le nom de Sikou Niakaté (Braga, 25 ans) a également été sondé. Le Malien sous contrat jusqu’en 2028, dispose d’un bon de sortie estimé entre 8 et 11 M€, mais son dossier reste secondaire. Avec ces six pistes, l’OM multiplie les options pour répondre aux exigences d’un De Zerbi réputé rigoureux.