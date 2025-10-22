Mercato OM : Les 3 explications de l’exfiltration rapide de Luis Suarez !

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Luis Suarez va croiser à nouveau la route du club phocéen, cette fois sous les couleurs du Sporting Portugal, en Ligue des Champions. Deux ans après un passage aussi bref que frustrant sur la Canebière, l’international colombien retrouve l’OM avec le désir de montrer le joueur qu’il est devenu.

Un passage manqué à Marseille

Arrivé à l’été 2022, Luis Suarez était censé apporter puissance et profondeur à l’attaque olympienne. Mais en six mois, l’expérience tournera court. L’attaquant ne disputera que 11 matchs, dont 3 comme titulaire, pour 3 buts inscrits et une passe décisive. Trop peu pour convaincre Igor Tudor et la direction sportive de l’époque. Dès janvier 2023, il est transféré à Almería, avant de poursuivre sa progression au Sporting.

Avant la rencontre entre les deux clubs, Suarez est revenu en conférence de presse sur cet épisode marseillais. « J’avais les qualités physiques et techniques pour m’imposer, mais je n’étais pas préparé sur le plan mental. Le club n’a pas eu beaucoup de patience avec moi… Mais je n’accuse personne. C’était ma responsabilité », a reconnu l’ancien attaquant de Grenade.

Entre impatience et contexte difficile

L’ex-directeur du football marseillais Javier Ribalta a apporté un éclairage supplémentaire pour RMC. « Luis a joué à Tottenham en Ligue des Champions, par exemple, quand Alexis était suspendu. Mais Alexis prenait une place folle », a-t-il expliqué. « Avec son caractère fort, Luis, parfois, n’acceptait pas les décisions d’Igor de le laisser sur le banc. Son problème : la patience. Luis n’acceptait pas d’être un plan B, il a demandé à partir et Igor ne voulait pas d’un joueur désinvesti. La solution Almería s’est imposée. »

Alexis Sanchez ne voulait pas laisser sa place…

Selon RMC, le Colombien aurait également connu une série d’incidents personnels : « Luis Suarez, qui n’aurait pas suivi les recommandations du club en matière de logement sécurisé, est cambriolé à son domicile à plusieurs reprises pendant son court séjour à Marseille. Trois effractions à son domicile… Sa famille, notamment sa compagne, le pressent de quitter le club, de rentrer en Espagne et donc de répondre favorablement à une offre d’Almería. »

Aujourd’hui épanoui au Sporting, Luis Suarez s’apprête à retrouver le Vélodrome dans un tout autre costume : celui d’un joueur relancé, mûri, prêt à prouver que son échec à l’OM ne fut qu’un simple contretemps dans une carrière désormais sur la bonne voie.