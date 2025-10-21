Mercato OM : Endrick, une piste séduisante mais risquée selon ce spécialiste du foot Brésilien…

Alors que le mercato hivernal approche, le nom d’Endrick commence à circuler du côté de l’Olympique de Marseille. Le jeune prodige brésilien du Real Madrid, annoncé comme l’un des plus grands espoirs du football mondial, peine à trouver du temps de jeu depuis son arrivée en Espagne. Invité de Football Club de Marseille, le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, a dressé un portrait nuancé du joueur et évoqué l’hypothèse d’un prêt qui pourrait intéresser l’OM.

Endrick, un talent précoce encore en phase d’adaptation

Pour Dominique Baillif, Endrick n’a pas déçu lors de ses premières apparitions avec le Real Madrid : « la saison dernière, Endrick a eu du temps de jeu sur les fins de match avec le Real. Même en quelques minutes, il s’était montré performant. Il avait notamment été très efficace en Coupe d’Espagne. »

Mais la concurrence est rude dans l’effectif madrilène, surtout depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant de 18 ans a dû se contenter d’un rôle de doublure : « Ce n’a pas été un titulaire avec l’arrivée de Mbappé mais il avait été bon en entrant. Il faut du temps pour s’adapter. Sa première saison d’adaptation n’a pas été mauvaise, surtout avec l’arrivée d’un Mbappé. »



Une blessure à la cuisse a ensuite freiné sa progression : « Cela a été stoppé en fin de saison par cette blessure à la cuisse, il n’a repris que mi-septembre. Ils ont pris le temps, c’est un jeune joueur. »

Un prêt à Marseille, une option envisageable ?

Si des clubs comme la Juventus ou West Ham surveillent le dossier, Dominique Baillif n’exclut pas une opportunité pour l’OM : « Dans la presse brésilienne on parle d’intérêt de la Juve mais aussi de West Ham. (…) Cela reste un joueur avec des qualités qui peut avoir sa place à l’OM, en concurrence avec Aubameyang. »

L’Equipe confirme, l’OM “va tenter de pécher un gros poisson au mercato d’hiver” – https://t.co/sFMW4R4umV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 18, 2025

Toutefois, le journaliste met en garde : « Cela peut être un pari risqué. On a des doutes sur son niveau physique. (…) Pourquoi pas la saison prochaine si le Real veut lui donner du temps de jeu ailleurs, c’est moins risqué qu’un prêt en janvier. »

Lié au Real Madrid jusqu’en 2030, Endrick ne semble pas encore prêt à quitter la capitale espagnole. Mais dans l’hypothèse où le club merengue souhaiterait lui offrir plus de minutes ailleurs, l’OM pourrait bien être une destination idéale pour relancer le phénomène brésilien et préparer l’avenir après Aubameyang.

Mots-clés : Endrick, OM, Real Madrid, Dominique Baillif, mercato hivernal, prêt, Mbappé, Aubameyang, Football Club de Marseille, Juventus, West Ham.