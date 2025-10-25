Mercato OM : Les dernières informations de Fabrizio Romano dans le dossier Greenwood !

L’actualité de Mason Greenwood continue d’alimenter les débats à l’Olympique de Marseille. Auteur d’un quadruplé retentissant contre Le Havre, l’attaquant anglais a porté son total à 29 buts et 10 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues. De quoi attirer de nouveau les convoitises de clubs européens majeurs — et relancer les discussions autour de sa clause de revente.

Une divergence entre Fabrizio Romano et la version de l’OM

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a apporté des précisions sur la situation contractuelle de Greenwood. « Manchester United suit aussi de près la situation de Rashford. Mais pour Greenwood, le club a déjà touché une somme d’environ 25 millions d’euros lors de la vente à l’Olympique de Marseille, tout en négociant une clause de revente de 50 %. Cela signifie qu’en cas de future vente de Mason Greenwood, Manchester United touchera 50 % du montant du transfert », a-t-il expliqué.

Une affirmation qui contredit légèrement les propos tenus par Pablo Longoria lors de la conférence de presse en fin de saison. Le président marseillais avait alors indiqué que l’OM avait accepté de payer 10 % supplémentaires sur le montant initial pour réduire la clause de revente à 40 %. Autrement dit, Manchester United ne toucherait pas la moitié d’un futur transfert, mais une part plus réduite — un point essentiel pour les finances du club phocéen.



Romano précise par ailleurs : « Les Mancuniens gardent ainsi le contrôle sur la moitié de sa valeur économique, et cela pourrait représenter une grosse somme si l’OM décide un jour de le vendre. D’ailleurs, dès l’été dernier, plusieurs clubs étaient prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table pour le recruter, mais Marseille a refusé : le joueur est jugé trop important cette saison ».

Greenwood, joueur clé du projet marseillais

La décision de conserver Greenwood malgré les offres témoigne de la volonté de Roberto De Zerbi et de la direction marseillaise de bâtir une équipe compétitive autour de lui. « Cette décision a été prise par le président Pablo Longoria, le directeur Mehdi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial », a rappelé Romano.

En pleine réussite sportive, Greenwood confirme semaine après semaine qu’il est devenu le fer de lance du projet phocéen. Reste à savoir si l’OM acceptera, à terme, de se séparer de son joyau anglais — et si la part exacte de Manchester United sera bien de 40 % ou 50 % lors de cette future vente.