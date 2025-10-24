OM : En plus de Medina et Gouiri, Roberto De Zerbi confirme 2 absents pour le déplacement à Lens !

Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Lens samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a fait un point précis sur l’état de son effectif. L’entraîneur italien doit composer avec de nombreuses absences alors que les Marseillais cherchent à confirmer leur bon début de saison.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien phocéen a annoncé que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré ne seraient pas du voyage dans le Nord. « Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré », a expliqué De Zerbi, confirmant ainsi que son entrejeu restera amputé de deux éléments importants.

🗣️Kondogbia et Traoré pas encore disponibles !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré.”#OM #LensOM pic.twitter.com/jamX3yCc5c — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Cette situation vient s’ajouter à celle de Facundo Medina, blessé à la cheville et absent pour plusieurs semaines, ainsi qu’à Amine Gouiri, récemment opéré de l’épaule et dont le retour n’est pas attendu avant 2026. Des coups durs pour un effectif déjà éprouvé physiquement, alors que les échéances s’enchaînent entre le championnat et la Ligue Europa.

De Zerbi mise sur la solidarité et la continuité

Malgré ces absences, De Zerbi veut garder une ligne de conduite claire : confiance et continuité dans le jeu. L’OM reste sur une série convaincante et le coach italien compte sur la dynamique collective pour pallier les manques individuels. Face à Lens, solide à domicile, il faudra notamment un grand Greenwood, meilleur buteur marseillais, ainsi qu’un milieu créatif capable de faire la différence dans la transition.

L’OM se présentera donc à Bollaert avec un effectif réduit mais toujours ambitieux. La gestion des blessés reste un enjeu majeur pour De Zerbi, qui espère récupérer Traoré dès la semaine prochaine afin de retrouver un peu de profondeur dans son effectif avant le prochain rendez-vous européen.

