Mercato OM : Les dernières infos colombiennes dans le dossier Carrascal !

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato estival et multiplie les pistes pour renforcer son secteur offensif. Parmi les dossiers suivis de près par la direction olympienne figure celui de Jorge Carrascal, milieu offensif colombien évoluant à Flamengo. Selon les dernières informations rapportées par le média colombien AS, les discussions s’annoncent toutefois complexes entre le club phocéen et le géant brésilien.

Arrivé récemment sur le banc marseillais, Roberto De Zerbi souhaite façonner un effectif fidèle à ses principes de jeu, basés sur la possession, la créativité et la projection offensive. Dans cette optique, Jorge Carrascal apparaît comme une priorité clairement identifiée. Le joueur de 27 ans sort d’une saison remarquée au Brésil, avec 8 buts et 10 passes décisives en Serie A brésilienne, des statistiques qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM.

L’OM propose 15M€ pour Carrascal, Flamengo en veut 20 ?

Toujours selon AS, Marseille aurait formulé une offre verbale avoisinant les 15 millions d’euros pour tenter de convaincre Flamengo. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants cariocas, peu enclins à se séparer d’un joueur devenu rapidement essentiel. En interne, le club brésilien valoriserait son milieu offensif à hauteur d’au moins 20 millions d’euros en cas d’ouverture des négociations. Une position ferme, assumée publiquement par Filipe Luís, l’entraîneur de Flamengo, qui a rappelé la capacité de son club à résister aux avances européennes grâce à une solidité financière accrue.



« Nous avons des joueurs qui ont reçu des offres d’argent supplémentaires de la part d’équipes européennes et Flamengo a réussi à les conserver », a expliqué Filipe Luís, soulignant la volonté du club de rester compétitif au plus haut niveau sud-américain. Champion en titre de la Copa Libertadores, Flamengo ambitionne de conserver ses cadres pour viser un nouveau sacre continental, ce qui complique davantage la tâche de l’OM.

Du côté du joueur, la réflexion est également en cours. L’entourage de Jorge Carrascal étudie avec prudence la possibilité d’un retour en Europe. À Flamengo, le Colombien bénéficie d’une continuité sportive et d’un rôle majeur, un paramètre important à l’approche de la Coupe du Monde. Le milieu offensif pourrait attendre le mois de juin pour connaître sa situation internationale, sachant qu’un bon tournoi mondial pourrait attirer des offres encore plus conséquentes.

Pour l’Olympique de Marseille, le dossier Carrascal reste donc ouvert, mais soumis à de nombreuses variables financières et sportives. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour savoir si le club phocéen pourra concrétiser l’une de ses pistes offensives prioritaires du mercato.