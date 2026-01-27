Mercato OM : les dernières infos dans le dossier Himad Abdelli !

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli reste un joueur du SCO Angers à la fin du mois de janvier. Interrogé sur RMC, le directeur sportif angevin a confirmé l’existence de discussions, tout en écartant tout accord avec l’OM à ce jour. Le dossier reste ouvert mais conditionné à l’aspect financier.

Angers confirme les discussions mais fixe ses conditions

Le dossier Himad Abdelli s’est invité sur les ondes de RMC ce lundi soir. Présent dans l’émission L’After Foot, Laurent Boissier, directeur sportif du SCO Angers, a tenu à clarifier la situation du milieu de terrain de 26 ans, annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal.

Le dirigeant angevin a été clair : « Il n’y a aucun accord, pour l’instant » entre les deux clubs. Une déclaration qui confirme que, malgré l’intérêt marseillais, les négociations n’ont pas encore abouti. Laurent Boissier a toutefois laissé entendre que les discussions restaient possibles, précisant que « les choses ne sont pas bloquées », tout en indiquant qu’il manquait encore un effort financier côté marseillais.

Ces propos interviennent dans un contexte particulier pour Himad Abdelli, récemment écarté du groupe professionnel angevin. Le SCO n’a pas communiqué officiellement sur cette mise à l’écart, mais la situation sportive et mentale du joueur semble interroger en interne, alors que son contrat arrive à échéance dans six mois.

Un désaccord financier au cœur du dossier Abdelli

Sur le plan économique, Angers n’a pas publiquement fixé de prix. En revanche, selon La Provence, le SCO aurait refusé une offre transmise par l’OM, dont le montant n’a pas filtré. De son côté, L’Équipe a indiqué qu’Angers attendrait environ 4 millions d’euros pour céder Himad Abdelli dès cet hiver.

Un montant jugé élevé par rapport à la situation contractuelle du joueur, libre de s’engager ailleurs dès l’été prochain. Actuellement évalué à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le milieu international algérien reste une valeur marchande importante, mais son horizon contractuel limite mécaniquement les marges de négociation.

Toujours selon Transfermarkt, des joueurs mieux valorisés et plus jeunes ont pu être transférés à des montants inférieurs à six mois de la fin de leur contrat, un élément qui pourrait inciter l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, à maintenir une ligne prudente sur ce dossier.

À ce stade, aucune avancée décisive n’a été enregistrée. L’OM poursuit son travail sur le marché des transferts, tandis qu’Angers campe sur ses exigences. Le feuilleton Abdelli reste donc ouvert, même si Benatia avait clairement ouvert la porte à une arrivée de l’international algérien en juillet prochain, cette fois totalement libre de tout contrat…