OM : 3 scénarios… Les conditions d’une qualification en Ligue des Champions !

L’Olympique de Marseille dispute mercredi soir à Bruges un match décisif pour la suite de sa saison européenne. Avant cette dernière rencontre de la phase, les Marseillais peuvent encore se qualifier pour les play-offs de la Ligue des champions, selon plusieurs scénarios clairement identifiés.

Une qualification directe en cas de victoire

L’équation est simple pour l’OM : une victoire sur la pelouse du Club de Bruges offrirait automatiquement aux Phocéens un billet pour les play-offs de Ligue des champions. C’est le scénario le plus favorable et le seul qui ne dépend d’aucun autre résultat.

Les hommes de Roberto De Zerbi savent donc exactement ce qu’ils ont à faire. Un succès en Belgique permettrait à Marseille de poursuivre son aventure européenne sans calcul, dans un contexte où chaque détail comptera, tant sur le plan sportif que mental. Après un parcours européen irrégulier, l’OM conserve ainsi son destin entre ses mains à l’aube de cette ultime rencontre.

Cette confrontation face à Bruges s’annonce néanmoins exigeante. L’environnement, la pression de l’enjeu et l’intensité attendue imposeront à l’OM une performance aboutie, dans la continuité des standards élevés exigés en Ligue des champions.

Match nul ou défaite : des calculs complexes pour l’OM

En cas de match nul, la qualification de Marseille deviendrait conditionnelle. L’OM devrait alors bénéficier d’au moins deux résultats favorables parmi plusieurs affiches européennes. Il faudrait notamment compter sur les défaites de Galatasaray et de Karabagh, ou sur les non-victoires du Bayer Leverkusen, de l’AS Monaco, du PSV Eindhoven, de l’Athletic Bilbao, de l’Olympiakos, de Naples ou de Copenhague.

Le scénario se complique encore davantage en cas de défaite à Bruges. Même battu, l’OM conserverait une chance de qualification, mais sous des conditions très strictes. Il faudrait que sept des dix critères suivants soient réunis : défaites de Leverkusen, Monaco et du PSV, ou non-victoires de Bilbao, Copenhague, Naples, Bodö/Glimt, Benfica, Pafos et de l’Union Saint-Gilloise.

Mercredi soir à Bruges, les conditions pour que l’OM reste en Ligue des champions. ⏳⚽️ 🔵 Victoire : qualification directe de Marseille pour les play-offs.

Ces multiples combinaisons illustrent la fragilité de la situation marseillaise avant cette dernière journée. Elles renforcent surtout l’importance capitale du résultat face à Bruges pour éviter toute dépendance extérieure.