Mercato OM : Les dernières infos du dossier Bennacer !

L’Olympique de Marseille a défensivement refermé le dossier Ismaël Bennacer ? Prêté en janvier dernier par l’AC Milan, le milieu de terrain algérien n’a pas été conservé par le club phocéen, qui a choisi de ne pas lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros plus 3 de bonus. Un choix dicté autant par les performances, blessures que par les contraintes financières.

En six mois sur la Canebière, Bennacer a disputé douze rencontres, pour deux passes décisives. Trop peu pour convaincre les dirigeants marseillais de réaliser un investissement conséquent sur un joueur qui sort de deux saisons marquées par les blessures. Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, a tenté de maintenir le joueur via un nouveau prêt, mais les dirigeants milanais, notamment Tare et Furlani, ont rapidement fermé la porte. Milan souhaite un transfert sec, sans prise en charge partielle de son salaire annuel de 4 millions d’euros.

Le salaire de Bennacer, un autre obstacle pour l’OM

Pendant ce temps, la situation de Bennacer à Milan est devenue délicate. Exclu du stage estival à Milanello ainsi que de la tournée asiatique et océanienne, le joueur de 26 ans s’entraîne à l’écart du groupe professionnel, en attente d’un départ.

Selon le journaliste italien Daniele Longo, Al Ittihad est le seul club à avoir formulé une offre concrète, à hauteur de 10 millions d’euros. Un montant jugé insuffisant par Milan, qui en attend 15. Toutefois, un accord pourrait être trouvé rapidement. « Al Ittihad a proposé 10 millions d’euros pour Bennacer, tandis que Milan demande 15 millions d’euros, mais un accord pourrait être trouvé rapidement. Cependant, Ismaël n’a encore donné aucune indication sur cette possibilité », a précisé le journaliste de Calciomercato.

Al Ittihad, seul club a avoir fait une offre ?

Le principal obstacle reste désormais le joueur lui-même. Alors qu’il avait exprimé un intérêt pour la Saudi Pro League, Bennacer n’a pas encore répondu à l’offre saoudienne et semble pour l’instant peu enclin à la rejoindre. L’OM semble en retrait mais pourrait retenter sa chance en fin de mercato si la situation du milieu de terrain algérien s’est enlisée…